José Manuel Verdulla, en COPE
Cádiz - Publicado el
1 min lectura22:25 min escucha
Temas relacionados
"El fracaso de Pilar Alegría en Aragón ha sido antológico y las encuestas no auguran nada mejor para Montero en Andalucía"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h