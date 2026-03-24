Vuelven a Burgos uno de los programas más queridos por el público local: los 'Bailes de Tarde'. Esta cita mensual de tradición, música y encuentro social regresa este viernes, 27 de marzo, para reunir a distintas generaciones en una de las actividades más clásicas del calendario burgalés. Las sesiones se desarrollarán durante la primavera en el Salón Rojo del Teatro Principal.

@AytoBurgos Vuelven a Burgos los 'Bailes de Tarde' este viernes: consulta el calendario completo que ha programado el Ayuntamiento en 2026

Calendario completo para 2026

El programa se extenderá durante toda la primavera con fechas programadas para el 27 de marzo, 14 de abril y 16 de mayo. Con la llegada del buen tiempo, el ciclo se trasladará al aire libre, comenzando el ciclo de verano en el Paseo de la Quinta con eventos los días 18 de junio, 23 de julio, 20 de agosto y 17 de septiembre.

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Para finalizar el año, las citas de otoño regresarán al Salón Rojo, con las últimas jornadas previstas para el 15 de octubre, 12 de noviembre y 18 de diciembre. Todas las sesiones, tanto en interior como en exterior, mantendrán un horario fijo de 19:00 a 21:00 horas.

Primera cita, este viernes

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha ofrecido los detalles de la primera jornada de este viernes. Según ha explicado, la música y la animación correrán a cargo de Nila y Tarlatán. Barriada ha confirmado que "Nila y Tarlatán será quienes pongan la música y animen los bailes de tarde en el Salón Rojo, en esta primera edición".

Nila y Tarlatán será quienes pongan la música y animen los bailes de tarde en el Salón Rojo" César Barriada Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos

El acceso al evento es totalmente gratuito, aunque requiere la retirada de una invitación. El concejal ha especificado que "las invitaciones podrán ser retiradas desde 2 días antes, desde el día 25, en las taquillas del teatro principal". El aforo para las sesiones en el Salón Rojo está limitado a 200 personas.