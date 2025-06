“Pensé en compañeros que ya no están”, el discurso de una enferma de ELA levanta al auditorio en la entrega de las Medallas Castelao 2025

Con mucha gratitud y emoción recibió Susi Seoane, vicepresidenta de la Asociación AGAELA, el máximo galardón civil de la Xunta de Galicia. “Se me llenó la cabeza de nombres de compañeros que no pueden recibir ese aplauso pero que están en nuestro corazón siempre, ese aplauso fue por ellos y para ellos”, nos cuenta al finalizar el acto ya fuera del escenario.

COPE Susi Seoane, vicepresidenta de AGAELA

Susi reconoce que fue difícil hablar para el auditorio aguantando la compostura, sin llorar, “porque una cosa es leer un discurso y otra que mientras lo haces un millar de ideas, de pérdidas, de dolor, se van pulsando en la mente”. Ella pensó “en compañeros muy queridos que ya no están pero, por ellos había que aguantar hasta el final y el padre Castelao me ayudó”.

una ley ela

Y era bien difícil aguantar la compostura diciendo lo que ella dijo, sin papeles, disparando directamente desde el corazón, habló del germen de AGAELA, que nació de “la necesidad imperiosa de un grupo de familias de dar un paso adelante para luchar por su integración”. Recordó aquella máxima de Castelao que decía que "O verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidades, as ideas en feitos", expresó su deseo, el de todos los enfermos y familiares de ELA: “Hagamos realidad nuestros anhelos en una ley ELA plenamente implantada”. El público emocionado se levantó en un sonado aplauso acompañado de un grito de “Bravo”. El momento más emocionante de la entrega de los Medallas de este año.

“Grande Castelao, viva Galicia y su sanidad pública”

El acto no estuvo exento de más momentos emocionantes, como el vitoreo final de otra de las distinguidas, Rosa Álvarez, doctora recientemente jubilada que clausuró sus palabras con la frase “Grande Castelao, viva Galicia y su sanidad pública”. A lo largo de su intervención hizo una defensa a ultranza de la sanidad y la atención primaria, de todos los profesionales que en ella trabajan -no sólo los sanitarios-, y reivindicó el cuidado y respeto por parte de todos. Afirmó que ella como persona no era merecedora de esa medalla sino “la atención primaria gallega por el nivel de preparación, entrega y compromiso”. Supo acordarse de todas las personas, profesionales, estudiantes y pacientes que han marcado su vida y su trayectoria, de su enfermera Gena Díez – de la que dijo “los pacientes y yo sabemos que sin ti todo esto no hubiera sido posible”- y de su familia, que desde el auditorio se mordía los labios para no echarse a llorar de la emoción.

Toda la celebración estuvo cargada de mensajes de confraternidad, de evocaciones al escritor cuyo 75 aniversario se celebra este año y que es objeto de estos galardones. Lo evocó Bieito Romero, líder de la formación Luar na Lubre, otra de las merecedoras de una Medalla Castelao. Terminó su intervención con la cita: “A esperanza céltica manifestada en lendas de circia significación poética é un símbolo vivente da nosa nacionalidade e amosa unha indómita confianza nos nosos estilos”.

premio con un significado especial

El líder de Luar na Lubre señaló que este galardón “tiene un significado especial” para el grupo ya que muchos de los premios recibidos, las tres cuartas partes, son de fuera de Galicia por lo que éste, y llamándose como se llama, tiene “un valor singular”. Quiso dedicarlo a la memoria de "dos grandes de nuestra música", el periodista musical y productor, Nonito Pereira, y el músico Emilio Cao.

Ensalzó el hecho de que la palabra Lubre se incorporara recientemente al Diccionario de la Real Academia Galega y adelantó que el año 2026, que cumplen el 40 aniversario, editarán el 21º trabajo discográfico y llevará como argumento principal “esta histórica palabra de nuestro idioma”.

El ex presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, también tuvo palabras de Castelao en su intervención: “Si somos galegos é por obra e graza da lingua”. Aprovechó para hacer una llamada a la acción de los poderes públicos en defensa de la lengua gallega pues, como dijo Castelao: “Si perdésemos a nosa lingua xa non nos quedaría ningunha esperanza de revivir”.

LA LENGUA, UN PATRIMONIO INNEGOCIABLE

Para Freixanes “gobernar significa construir futuro y hoy el futuro de nuestro idioma exige una acción y un posicionamiento que no podemos retrasar” porque “la lengua es un patrimonio común que no podemos negociar”.

Quiso compartir la medalla con su familia, mujer, hijos, nieta que acaba de nacer, amigas y amigos, compañeros y compañeras de academia, a todos aquellos que trabajan por la cultura en todos los ámbitos y con los profesionales de la enseñanza.

EMILIO, HAS CUMPLIDO

A su familia, pareja y hermanos dedicó la Medalla Castelao el quinto distinguido de este año, el empresario ourensano Emilio Pérez Nieto, quien se puso al frente de la empresa familiar con apenas 23 años y supo trabajar duro por ella hasta alcanzar la expansión y el nivel que hoy tiene el grupo Pérez Rumbao. Tuvo palabras de gratitud para su pareja: “Gracias Pachi, compañera de esta bonita aventura que es la vida por tus cuidados tus consejos y tu entrega”.

Recordó a su abuelo, que inició la andadura, sus padres que le enseñaron la cultura empresarial, y a sus hermanos, especialmente a José Ramón, su mejor amigo “un pilar imprescindible y enriquecedor tanto en la empresa como en la vida”. En su discurso agradeció que el presidente y el gobierno valoren “el esfuerzo y el sacrificio de tantos empresarios que contribuyen cada día a hacer una Galicia más fuerte”. Terminó con una auto felicitación curiosa: “Quizá en alguna de las conversaciones que mantengo con el hombre que siempre va conmigo, como decía Machado, le diga, Emilio has cumplido”.

CONCORDIA, CONSENSO Y UNIDAD

Si bien la cita de Emilio Pérez Nieto fue para Machado, Castelao fue citado también por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al finalizar el acto. En su intervención nos llevó tiempos atrás, al momento de la caída del muro de Berlín, cuando parecía que iba a acabar con la historia hasta entonces y supondría “el comienzo de un nuevo consenso internacional”.

El problema, señalaba Rueda, es que tres décadas después estamos en un escenario bien distinto, quizá pecaban aquellos de optimismo pues el mundo parece más lejos aún de la unanimidad en los grandes acuerdos.

Xunta Alfonso Rueda en la entrega de las Medallas Castelao 2025

Por eso, en medio de este mundo destacó los actos como el celebrado este sábado por tener “una importancia singular” ya que “las Medallas Castelao demuestran que la identidad gallega no está marcada por el conflicto sino por el acuerdo”.

Para Rueda la celebración del año Castelao en 2025 es “una muestra de lo que somos capaces de hacer, un gesto que no se organiza contra nadie, sino a favor de la memoria de uno de los nuestros buenos y generosos”.

no somos separatistas

Citando a Castelao señaló el presidente de la Xunta “Nós non somos separatistas, nin de Hespaña, nin de Europa nin do mundo”, afirmó que la vocación de Galicia es “aprender de lo que se hace bien en otros lugares y ser referentes en lo que aquí sabemos hacer”, entre otras cosas “ejemplo de concordia, consensos y de unidad”.

COPE Asistentes a la celebración de la entrega de las Medallas Castelao 2025

Así se cerraba el acto de entrega de las Medallas Castelao celebrado en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval que estaba repleta de representantes del mundo de la cultura, la empresa, la política, el ejército y el clero. Una entrega y una ceremonia cálida en un día y un año de especial significación, en que se conmemora al escritor, médico, intelectual y símbolo de Galicia: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.