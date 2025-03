La minería en Galicia se reivindica: "No va a haber transición ecológica sin recursos minerales"

Galicia representa el 9,5% de la producción minera de España y sigue siendo líder nacional en producción de piedra natural, tanto en pizarra, como en granito.

¿Cómo es la producción minera gallega?

QUÉ SE EXTRAE EN GALICIA

Diego López es miembro de la junta directiva de la Cámara Oficial Minera de Galicia. Nos explica que más del 90% de nuestra producción se destina a productos para la construcción: "Estamos hablando principalmente de ornamental, tanto de pizarra para cubiertas, como granito. Además de áridos para hormigón, para distintas obras públicas como las carreteras, etcétera, cerámica, es decir, ladrillo, que ocupan la mayor parte de la producción minera. Después tenemos un porcentaje, aunque en volumen es más pequeño, pero no en importancia económica, como son minerales industriales como feldespato, mica o caolín, con distintas aplicaciones".

A día de hoy, el sector detecta una especie de resurgimiento del interés sobre la minería metálica: "Debido a las demandas del mercado, principalmente para la lucha contra el cambio climático y en Galicia, tenemos tradición histórica de explotación de ese tipo de minerales como hierro, estaño, cobre o wolframio".

MINERÍA ESTRATÉGICA

El sector defiende que nuestra comunidad tiene potencial en materiales que se consideran críticos a la hora de la transición ecológica. Además de indicios de contar con esa materia necesaria para nuestra vida ordinaria y actual.

Diego López insiste: "Para que te hagas una idea de los 34 establecidos como minerales críticos o estratégicos para la Comisión Europea, pues tenemos indicios de 15. Tengamos en cuenta que toda la tradición minera en Galicia viene de la época de los fenicios, en busca del estaño para la producción de bronce, de los romanos con las minas de oro. Tenemos una riqueza geológica grande. Si bien, los yacimientos gallegos siempre han sido pequeños o de baja concentración de mineral". De ahí que en los últimos 20 o 30 años ese sector de minería metálica casi hubiera desaparecido de nuestra comunidad.

Pero es cierto que la coyuntura política actual, unido a que estamos viviendo "dos revoluciones, por un lado, la ambiental, en el sentido de la lucha contra el cambio climático y la descarbonización que nos obliga a electrificar", mantiene López.

Estamos viendo como los procesos de inteligencia artificial consumen mucho recurso, mucha energía eléctrica, y, por ende, muchos minerales metálicos.

Desde la Cámara dan otro dato: "Para que te hagas una idea, hay un estudio de las Naciones Unidas que estima que solo para la electrificación del parque móvil mundial necesitamos incrementar la producción de litio por 10". Explica López.

Estamos en un momento en que si queremos luchar contra el cambio climático necesitamos un abastecimiento o que se incremente mucho el abastecimiento de ciertos minerales, como puede ser eso, litio o cobre, que son básicos para la electrificación.

De ahí el momento crucial que vive Galicia: "Tenemos una oportunidad, porque si tenemos esos indicios, necesitamos investigar para poder definir yacimientos y ver si son viables económicamente".

La minería no es el enemigo. No va a haber transición ecológica sin recursos minerales Diego López Cámara Oficial Minera de Galicia

LA MINERÍA, ESTRATÉGICA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde el sector se defienden ante las inquietudes medioambientales que puede generar cualquier proyecto minero: "Seguimos la regulación que marca Europa. Depositamos un aval por el total del valor de la restauración de la zona". Los proyectos mineros se desarrollan a largo plazo: "Primero tenemos una fase amplia de investigación. Te estás planteando un proyecto 10 o 15 años antes porque las tramitaciones son largas".

Pero es que, además, se presentan como los aliados para la transición ecológica y no el enemigo: "No solo la minería no es enemigo. No va a haber transición ecológica sin recursos minerales".

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) es un órgano consultivo que representa al sector industrial de los recursos minerales en Galicia. Reúne en una misma entidad los intereses públicos y privados para conseguir el mejor aprovechamiento de los recursos geológicos y maximizar su beneficio para la sociedad.

Está formada por todas las personas físicas o jurídicas que realizan actividades destinadas a la investigación y el aprovechamiento de los recursos geológicos, cualquiera que sea su origen o estado físico, desde su conocimiento hasta su puesta en valor.