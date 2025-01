La Xunta trabaja en el nuevo plan eólico: "Creemos que es posible, con la tecnología actual, conseguir más potencia en Galicia con menos impacto ambiental"

Por primera vez, en los primeros quince días del año, las empresas gallegas conocen el grueso de las ayudas autonómicas a las que pueden optar en la anualidad.

La Consellería de Economía e Industria ha hecho públicas las subvenciones: "Es un hito importante porque es una tramitación compleja abrir el ejercicio económico con más de 170 millones de euros. Por primera vez la historia. Esto responde a una política de simplificación, de intentar facilitar al máximo las tramitaciones. Las empresas tienen dos DOG (Diario Oficial de Galicia) para consultar todos los apoyos que van a tener a lo largo de este año". Se trata de ayudas a la competitividad, inversiones de todo tipo, y préstamos e instrumentos para financiación. Nos lo cuenta María Jesús Lorenzana, la conselleira.

Este año, como novedad, hay un tercer bloque, el bloque de innovación: "Creamos un área específica en el IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)". Y desde este departamento han sacado tres programas de ayudas novedosos: "Uno se refiere a la IA, con más de 4 millones de euros, para empezar a apoyar a las empresas, fundamentalmente pymes no tecnológicas, a que incorporen la inteligencia artificial. Además de un programa más grande de innovación para otras incorporaciones. Financiamos cualquier medida que con tecnología redunde en una mayor competitividad de la empresa y apoyamos la financiación de nueva tecnología para generar productos o servicios nuevos en el mercado". Esta es una manera para que también las pequeñas y medianas empresas puedan optar a soluciones innovadoras y no se queden atrás.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN en galicia

La Xunta defiende que es la primera vez en España que una administración autonómica destina un programa de ayudas específico a la automoción: "Es cuantioso. Son 75 millones de euros que salen del bolsillo de todos los gallegos". Lorenzana defiende el plan director, pendiente del informe del Consello Económico e Social (CES).

Desde el gobierno autonómico manifiestan su preocupación: "Yo estoy preocupada", Si bien, la conselleira expresa también su sorpresa por la manifestación del sindicato CIG frente a la Xunta: "Me llama la atención que no se haga delante de la Delegación del Gobierno para reclamar que los fondos del PERTE de la automoción financien a Stellantis y las compras que esa empresa haga a proveedores en Galicia. La gente tiene que saber que esos fondos no están controlados. Una parte importante se está empleando para la financiación de empresas en China".

el futuro del plan eólico

La Xunta reafirma su compromiso para dialogar con todo el sector para el nuevo plan eólico. Tras las tensiones con el sector, la conselleira admite que ha habido malas explicaciones: "Ahora está comprendido. Son medidas transitorias hasta que exista una nueva planificación eólica en la que estamos trabajando. Las medidas no afectan a proyectos ya autorizados. No es que los parques que ahora están funcionando tengan que resolver sus acuerdos de suministro para pasar a hacer PPAs (los acuerdos a largo plazo y con precio fijo)". Se refiere la jefa del departamento de economía e industria a las quejas del sector tras la anunciada repotenciación de los parques. Esto supondría sustituir alrededor de 3.000 aerogeneradores antiguos, cuya vida útil exceda de los 75 años.

Además, la Xunta ha anunciado la obligación de los promotores eólicos de firmar acuerdos a largo plazo con un precio fijo de la energía, con empresas gallegas. Obligación de al menos la mitad de la energía que produzcan. Con esto el gobierno gallego busca el autoabastecimiento energético. El gobierno explica que esto se aplicará para nuevos parques y no de manera retroactiva.

Con todo, ahora se abrirá una nueva mesa de diálogo con todo el sector, para avanzar en el nuevo plan eólico gallego. Lorenzana, sin embargo, explica: "Creemos que es posible, con la tecnología actual, conseguir un plan eólico en Galicia con más potencia y menos impacto ambiental". Lo que significa menos molinos de viento en el horizonte, pero más energía.

los criterios económicos y ambientales ganan peso en la evaluación de los proyectos mineros de galicia

La Xunta avanza en el plan de minería de Galicia. En los permisos de investigación que salen a concurso a principios de este mes de enero, la valoración de los proyectos ha cambiado: en la valoración tendrán más peso los criterios ambientales y sociales que los técnicos.

La administración gallega saca a concurso 51 permisos caducados: "Vamos a ir poco a poco trabajando en la normativa, no para que se convierta en una carga más para los promotores, sino que encaje bien dentro de cada procedimiento administrativo". Se refiere la conselleira a la nueva ley de aprovechamiento de recursos naturales de Galicia, que afecta a aprovechamientos eólicos e hidráulicos.

Una vez se publiquen los concursos, aquellas empresas interesadas podrán solicitar permisos para analizar el potencial del subsuelo y, de ser el caso, solicitar la concesión de explotación para poner en marcha proyectos mineros que empleen métodos de extracción respetuosos con el medio ambiente.

Galicia posee un enorme potencial en recursos mineros considerados estratégicos por su importancia. Productos que usamos de manera cotidiana como el móvil, vidrio, coche eléctrico o los escáneres de uso médico están elaborados con estos materiales enterrados. Materiales como el cobre, magnesio, silicio metálico, titanio, wolframio o cobalto, entre otros.

El sector minero es estratégico: supone el 1,2% de nuestro PIB y representa el 8,2% de la producción minera de España. Galicia, además, es líder nacional, en la producción de granito o cuarzo.