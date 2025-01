Las lágrimas de una mujer nacida en Venezuela y de padres gallegos: "Libertad..."

Carolina salía de tomar un café esta mañana como cada mañana antes de trabajar. Es odontóloga en Santiago. Estudió en la universidad compostelana.

Hasta aquí es una historia que parece una más… una vida de una persona anónima que seguro que tiene cosas que contar. Pero Carolina nos ha llamado la atención por cómo iba vestida: llevaba una gorra con los colores y la bandera de Venezuela en estas horas cruciales para ese país.

En Venezuela nació. Sus padres son gallegos y en su día emigraron. Aunque regresaron hace 20 años. Allá, con todo, sigue su hermano y su sobrina. Tiene familia y amigos con los que mantiene el contacto y, aunque su situación es estable e incluso más “acomodada”, sí tienen que enviar medicamentos cuando hacen falta: "Hace poco mi sobrina tuvo una infección y no había antibióticos y los mandamos desde aquí".

Se emociona… de hecho, sus ojos se llenan de lágrimas al hablar del régimen de Maduro. Ha separado a un país entero, nos dice: "Es un país rico en todo. Principalmente, la gente que hay, muy noble, muy trabajadora y no es justa la situación que estamos viviendo".

Así que Carolina espera que Maduro deje el poder.

LOS VENEZOLANOS EN GALICIA: "QUEREMOS UNA TRANSICIÓN EN PAZ"

En estas horas importantes para el futuro del país venezolano, los venezolanos que viven en la comunidad gallega vuelven a mostrar unidad y firmeza. Salen otra vez a la calle para pedir democracia. Ourense o A Coruña son ciudades que acogen concentraciones, como en el resto de España.

Los miles de venezolanos que viven en nuestro país piden cambio de manera pacífica: "El pueblo ha hablado y ha de respetarse su voluntad. Pero la comunidad internacional también tiene que hacer algo". Nos dicen los venezolanos que viven aquí.

Carolina explica que hay muchas cosas que echa de menos, pero, sobre todo, pisar un territorio libre: "Arepas, cachapas... eso lo tenemos aquí. Hace 20 años, cuando llegué, menos porque no había tanto inmigrante. Pero ahora hemos llevado un poquito de nuestra tierra a todos lados. Hemos colonizado España o el mundo, hemos llegado a todos los rincones". Así que lo que piden es poder regresar a una tierra en paz: "No quiero decir la palabra sangre... pero es el miedo que tenemos todos, que no sea una transición en paz".

En estas horas todos miramos hacia Venezuela. En ese país americano hay unos 40.000 gallegos. El 35% nacidos en Galicia, el resto descendientes de gallegos que un día, como los padres de Carolina, decidieron hacer su vida al otro lado del charco.