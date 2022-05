Galicia sitúase como a segunda comunidade autónoma con mellores datos de listas de agarda en procesos cirúrxicos seleccionados

O tempo medio de agarda en Galicia para os 15 procesos cirúrxicos seleccionados como máis frecuentes sitúase en 70 días, un dato soamente superado polo País Vasco, que conta con 62 días de espera

Segundo os datos do Ministerio de Sanidade, o prazo de agarda en Galicia para este tipo de intervencións é 26 días inferior á media nacional (96)

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2022.–

O Servizo Galego de Saúde vén de situar á comunidade galega como o segundo territorio con mellores datos no referido ás listas de agarda para acceder a algún dos 15 procedementos cirúrxicos seleccionados como máis frecuentes polo Ministerio de Sanidade.

Segundo o último informe emitido polo

Sistema de Información sobre Listas de Espera do Sistema Nacional de Saúde

, con datos actualizados ao 31 de decembro de 2021, a comunidade galega contou cunha media de 70 días de agarda para operarse dalgunha das patoloxías establecidas como máis habituais.

Ao peche do ano 2021, o número de días para acceder a unha destas intervencións en Galicia situouse 26 días por debaixo da media nacional, cuxo prazo medio quedou fixado en 96 días.

No conxunto do sistema sanitario español, as cifras da sanidade pública galega só se vén melloradas polo País Vasco, que rexistrou 62 xornadas de espera media.

A Consellería de Sanidade agradece o traballo realizado polos profesionais do Servizo Galego de Saúde pois, estes datos, son reflexo do esforzo realizado durante todo o ano, polos equipos de profesionais de quirófano, cirurxiáns, persoal de enfermaría e celadores, entre outros.

O Ministerio de Sanidade ten definidos como máis frecuentes un total de 15 procesos cirúrxicos. Así, as estatísticas establecen como cirurxías máis habituais as intervencións de cataratas, hernia inguinal/crural, prótese de cadeira, artroscopia, varices membros inferiores, colecistectomía, hallux valgus, adeno–amigdelectomía, hipertrofia benigna de próstata, quiste pilonidal, síndrome do túnel carpiano, cirurxía cardiaca valvular, by–pass aortocoronario e histerectomía.





