Galicia se blinda contra el fuego con inteligencia artificial y una nueva app ciudadana

La Xunta de Galicia ha actualizado su Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) para afrontar la nueva campaña de incendios. Tras la ola de fuegos del pasado verano, que arrasó 118.000 hectáreas en toda la comunidad, el nuevo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, subraya en una entrevista en COPE Galicia que el plan es un “documento vivo” que incorpora las lecciones aprendidas para prepararse para los próximos años.

Lecciones de un verano crítico

Del verano de 2025, uno de los peores en la historia de Galicia, se aprendió que los incendios fueron “erráticos y complejos”, en especial los megaincendios de más de 10.000 hectáreas. Gutiérrez ha señalado que las condiciones extremas de meteorología dificultaron enormemente el control, concentrando los problemas en Ourense y parte de Lugo, mientras que en A Coruña y Pontevedra los fuegos estuvieron más controlados.

Tecnología para una detección precoz

Entre las principales novedades del Pladiga destaca la apuesta por la tecnología. Se va a aumentar el número de cámaras para videovigilar más el territorio, 241 en total para que los efectivos tengan ojos en 111 puntos, y se utilizará inteligencia artificial para la detección. Este sistema se apoya en cámaras que giran 360 grados y monitorizan el terreno de forma continua, enviando un aviso ante cualquier incidencia para que sea verificado.

El éxito de los incendios es la detección, es lo que más tenemos que invertir para ser capaces de llegar lo antes posible" Manuel Francisco Gutiérrez Director Xeral de Defensa do Monte

Además, se pondrá en marcha una nueva aplicación para que la ciudadanía pueda colaborar en la detección de fuegos, complementando a los teléfonos 085 y 112. La app se activará durante la temporada de máximo riesgo de incendios, a partir del 1 de julio, y permitirá geolocalizar el fuego, mandar una foto y dar un aviso con solo tres pulsaciones. “El éxito de los incendios es la detección, es lo que más tenemos que invertir para ser capaces de llegar lo antes posible”, ha afirmado el director xeral.

Más medios y mejor organización

El plan también contempla un refuerzo de personal, con más brigadas y la creación de una unidad específica de dirección de extinción (UDEX) con 15 plazas. El objetivo es disponer de una mejor organización ante un gran incendio. Como ha subrayado Gutiérrez, “no es un problema y una cuestión de medios, sino siempre siempre será de organización”.

Carlos Castro/Europa Press Incendio en agosto de 2025 en el municipio lucense de Quiroga

También se mejoran los medios aéreos, que pasarán de 20 a 24 aeronaves. La flota se incrementará con dos aviones de carga en tierra, un avión de vigilancia y coordinación, y un helicóptero pesado para actuar “con contundencia” en los incendios desde el primer momento y evitar que se hagan grandes.

En este 2026 el presupuesto de inversión de la Dirección Xeral de Defensa do Monte asciende a más de 116 millones de euros. De esa cifra, más de 75 millones se destinarán a prevención, lo que significa un 50 % más con respecto al año pasado. Los algo más 40 millones restantes van para extinción, frente a los 39 de 2025. Para alcanzar el total del presupuesto hay que sumar los alrededor de 97 millones que supone el capítulo de personal.

El dispositivo de lucha contra el fuego ya no es estacional, sino que se ha convertido en un dispositivo estable que trabaja durante todo el año, con personal de refuerzo que alcanza los nueve meses de contrato. La temporada de máximo riesgo comenzará oficialmente el 1 de julio, momento en el que se incorporarán las brigadas municipales y de las mancomunidades, en un marco de colaboración con los concellos que el director xeral valora“muy positivamente”.