Fabiola García lembra que a Xunta impulsará o vindeiro ano un complemento universal ao Bono Coidado Residencia

Os orzamentos do vindeiro ano rexistran un 18 % de incremento no ámbito de atención a maiores ata acadar os 540 millóns de euros, o que permitirá ofrecer alternativas tanto para a atención residencial como para o coidado nos propios domicilios

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou esta semana os usuarios da residencia municipal de Boimorto, onde puido coñecer de primeira man a boa atención que reciben nestas instalacións. Durante o encontro, lembrou que a Xunta impulsará o vindeiro ano un complemento universal de 1200 euros ao ano ao Bono Coidado en Residencia, que chegará a 10.000 galegos.

A conselleira fixo fincapé no compromiso do Goberno galego por garantir que as persoas maiores reciban a atención especializada que necesitan preto das súas contornas habituais. Por iso, ademais deste complemento universal tamén se poñerá á disposición das persoas que son coidadas nas súas propias casas unha axuda de 5000 euros ao ano a través do Bono Coidado no Fogar.

Neste sentido, Fabiola García fixo fincapé en que os orzamentos do vindeiro ano 2024 recollen un incremento do 18 % para a atención a maiores ata chegar os 540 millóns de euros. Uns fondos que permitirán atender a todas as persoas que o precisan e atendendo as súas circunstancias particulares: tanto para aquelas que poden seguir vivindo nos seus fogares, como as que precisan atención especializada as 24 horas do día.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando