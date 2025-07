El error que cometes al catar un vino: "Aunque no entiendas nada"

Al catar un vino, muchos buscan tecnicismos: notas florales, acidez, estructura. Pero a menudo olvidan lo esencial. Como explica Andrea Obenza, enóloga de la bodega gallega Condes de Albarei, "lo que buscamos principalmente es que cuando tú pruebas el vino de esa añada, puedas encontrar el reflejo de lo que vivió la cepa ese año". El vino, para ella, es un relato embotellado.

El trabajo de Obenza va desde el viñedo hasta la copa. Y en ese recorrido, hay una constante: el respeto absoluto al entorno. "Cada parcela, los tipos de suelo… eso es lo más importante", asegura. Porque aunque la variedad albariño pueda plantarse en muchos lugares del mundo, "en ninguna parte vamos a tener nuestras características ni de suelo ni de clima".

Paula Pájaro Entrevista a la enóloga Andrea Obenza

Pazo Baión: el alma del albariño

Este vínculo con la tierra lo confirma José Hidalgo Togores, asesor técnico de la bodega y uno de los divulgadores más reputados del sector. Lo cuenta en un lugar muy especial, Pazo Baión, cuyas características dan la mejor combinación para producir vinos. "Esta finca es muy singular por su situación. El mar está a 10 km a la espalda, los montes nos protegen de los vientos del océano… Es un microclima".

En ese microclima, el albariño se expresa como en ningún otro lugar. "Aquí obtenemos vinos con un carácter más cítrico, con personalidad. El terruño está expresando la identidad del vino", afirma Hidalgo. No se trata solo de la uva, sino también del clon antiguo con el que se trabaja y de una historia que se remonta siglos atrás.

“Cuando estamos bebiendo un vino de Pazo Baión, estamos bebiendo un poco de historia”, señala el experto.

El verdadero error al catar un vino

¿Y cuál es el fallo más común al catar un vino? José Hidalgo lo tiene claro: "El error común es pensar que hay que entender. El vino tiene que gustarte o no, aunque no entiendas nada". La conexión debe ser sensorial y emocional, más que técnica.

Noela Bao Viñedo con uvas de la variedad Albariño

Esa misma emoción la vivió Andrea Obenza al volver a Galicia tras años fuera: "Recuerdo esa vuelta a la frescura, a la acidez, a la intensidad de los vinos. Estaba en una zona más mediterránea donde no hay estos suelos tan ácidos". Esa intensidad es imposible de replicar lejos del origen.

El carácter del albariño no se clona

Pazo Baión no es una finca cualquiera. Es un lugar donde cada orientación, cada tipo de suelo, cada cepa antigua, aportan matices únicos. "Tiene un poco todo lo que puede permitirte hacer diferentes elaboraciones y aprender muchísimo sobre el viñedo", dice Obenza.

Noela Bao Así es el interior del Pazo Baión

Por eso, el vino de esta casa no es solo albariño: es albariño con sentido de lugar, con memoria. "Una variedad la puedes tener en muchas partes del mundo, pero en ninguna parte del mundo vamos a tener nuestras características ni de suelo ni de clima", resalta Hidalgo. No se puede copiar ni reproducir en otro sitio, porque su identidad nace de lo que la tierra, el clima y el tiempo le han dado. Y eso es lo que muchos no entienden al catar: no se trata solo de si es afrutado o seco. Se trata de si es auténtico.