Emprender con una discapacidad en Galicia: la artesana invidente que 'pinta' con hilos gracias al tacto

La emprendedora Lorena Quintáns ha encontrado en la artesanía una vía de inclusión laboral frente a las barreras del mercado. Tras años sin encontrar trabajo debido a su discapacidad física y visual, decidió crear su propio proyecto, Xogo de Fíos, una iniciativa que transforma las dificultades en una oportunidad creativa y profesional.

De empresaria a artesana

Quintáns, que estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE), tenía como objetivo trabajar en la empresa privada. Sin embargo, su discapacidad visual se fue agravando hasta que, hace 13 años, perdió la vista de forma irreversible, un hecho que la obligó a "cambiar de sector" y a "aprenderlo todo otra vez".

El giro hacia la artesanía no fue casual, ya que siempre se había sentido atraída por las manualidades. Fue en la ONCE donde aprendió la técnica que se convertiría en su profesión, lo que empezó como un "hobby" pero se reveló como la "clave para obtener una inclusión laboral en buenas condiciones", como ella misma afirma.

Una técnica única: tapizar con el tacto

El proyecto, bautizado como Xogo De Fíos, nació a finales de 2018. Su método de trabajo es singular: consiste en "tapizar a través del tacto", una técnica que no emplea agujas, ni se cose o se borda. El resultado visual "puede parecer una pintura, pero en realidad está hecho con hilo", explica Quintáns.

El proceso parte de una plantilla de papel sobre la que se crea un perfilado con el hilo y, a partir de ahí, se va rellenando "desde los extremos hacia dentro". Las obras finalizadas se presentan en formato cuadro o sobre madera, y Quintáns ya experimenta para aplicar la técnica sobre superficies textiles.

Los desafíos del emprendimiento rural

El crecimiento de Xogo de Fíos ha sido "progresivo y sobre todo positivo", aunque no exento de dificultades. A pesar de contar con una tienda física en su casa de Outeiro de Laxe, en el concello de Allariz el proyecto todavía es un "complemento". Quintáns señala que "la realidad de la artesanía es esa, que está poco valorada", a lo que se suman las horas de trabajo detrás de cada pieza.

A este factor se añaden otros, como que su discapacidad le implica "más horas para elaborar una pieza" y la menor visibilidad que sufren los proyectos ubicados en el entorno rural. A pesar de todo, Lorena Quintáns cuenta con el apoyo incondicional de su familia y amigos, que siempre vieron la iniciativa como "una forma de inclusión y, además, un reto personal".

UN CONGRESO PARA VISIBILIZAR CASOS DE ÉXITO

Santiago de Compostela será el epicentro del emprendimiento el próximo 16 de diciembre con la celebración de ‘Activa Talento’, el congreso organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE dedicada a la formación y la inserción laboral. El evento, cofinanciado por la Unión Europea, reunirá a expertos, emprendedores y entidades clave bajo un lema común: “Emprendimiento que transforma”.

La jornada arrancará con una conferencia moderada por el periodista Alejandro Macías, que contará con la participación de Marta Bustos, creadora de contenido y referente en resiliencia. Bustos compartirá cómo convertir los desafíos personales en oportunidades de crecimiento.

Por la tarde, los asistentes podrán participar en talleres prácticos centrados en habilidades clave como la comunicación efectiva, la persuasión y herramientas aplicables a cualquier iniciativa empresarial.

Para las personas que tienen una discapacidad, poder emprender es poner sus propias condiciones. Nos lo cuenta Beatriz Gallego, Directora de Inserta Empleo en Galicia. Es una organización que nace para incluir a las personas con discapacidad en el entorno laboral. Es una entidad sin ánimo de lucro ligada a la filosofía de la Fundación ONCE

Trabajan con una veintena de personas con discapacidad para hacer posible que puedan trabajar de manera autónoma.