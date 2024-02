Se cumplen dos años desde que se truncara la vida de 21 personas. El 15 de febrero de 2022 fue el naufragio del Villa de Pitanxo, considerado como el peor accidente de la historia del sector pesquero gallego y de la pesca española en los últimos 40 años.

Aquel fatídico día, 21 de los 24 tripulantes a bordo del barco murieron. Los cuerpos de 12 de ellos ni siquiera pudieron recuperarse. El barco había zarpado veinte días antes desde el puerto de Vigo, y, mientras faenaba, se hundió en medio de un gran temporal, con olas de hasta 10 metros. El pesquero embarró, es decir, que sus redes se quedaron enganchadas en el fondo.

INFORME COPE: Dos años del Villa de Pitanxo, ¿por qué naufragó el pesquero gallego? COPE accede a la investigación y busca respuestas con entrevistas a familiares de las víctimas y documentación de archivo. 14 feb 2024 - 13:10

Solo sobrevivieron tres personas: el capitán del barco, Juan Padín; su sobrino Eduardo y el marinero Samuel Kwesi, cuya versión es totalmente opuesta a la del capitán del barco hundido.

Audio





"Llegué a aceptar que iba a morir"



Las horas posteriores al hundimiento fueron una auténtica odisea. Desde Canadá tardarían más de 24 horas en llegar en barco al punto donde se había hundido el Villa de Pitanxo. Así, la única opción era llegar en helicóptero. No obstante, las condiciones meteorológicas prometían complicar el rescate. Los primeros en llegar fueron dos pesqueros: uno de origen portugués y otro español.

La imagen que vieron nada más llegar fue terrible. Había algunos restos del barco en la zona, cuerpos sin vida flotando sobre las gélidas aguas y dos balsas. La primera estaba vacía. En la segunda había seis cadáveres. También tres supervivientes. El primero, Juan Padín, el capitán del Villa de Pintanxo; Eduardo Rial, su sobrino, y Samuel Kwesie, originario de Ghana. Lo más sorprendente de aquella escena fue, además, que solo el capitán y su sobrino llevaban un traje de supervivencia.

El resto de lo ocurrido lo relató el superviviente ghanés y residente de Marín. De hecho, Samuel relató cómo incluso algunos marineros fallecidos llamaron asesino al capitán del barco.

"¡Asesino, nos quieres matar!", relató el superviviente como parte del testimonio en la Audiencia Nacional. También detalló que algunos de ellos murieron de frío en la balsa tan solo unos minutos antes de que llegara el primer pesquero que los rescataría. Una balsa en la que, por cierto, entraba agua. Samuel llegó a hablar incluso de una diferencia de "tres minutos" desde que murió su último compañero hasta que los rescatadores hasta que llegaron a la zona de la tragedia.





Samuel llegó a creer que iba a fallecer. "Llegué a aceptar que iba a morir", admitió el pasado mes de febrero del año 2023, durante el acto de homenaje a los marineros que le auxiliaron los pescadores del Playa de Menduiña Dos, un pesquero de Pontevedra.

"Yo no tenía fuerza para subir al barco. Tuvieron que ayudarme ellos", confesó Kwesi, quien apuntó que "nunca en mi vida voy a olvidar ese esfuerzo que hicieron".

El motivo por el que Samuel consiguió sobrevivir sin el traje de supervivencia

Los 9 fallecidos localizados fueron trasladados junto a los tres supervivientes del barco. Una vez en costas canadienses, y tras percatarse de que Samuel no llevaba traje de supervivencia, la pregunta que todos se hicieron fue cómo era posible que Samuel hubiera sido capaz de aguantar sin aquel traje y con unos vaqueros puestos.

Recordamos que tan solo lo llevaban puesto el capitán y su sobrino. Estos trajes de emergencia son capaces de aislar del frío. Sin ellos, sobrevivir a estas temperaturas del Atlántico es prácticamente imposible. Una persona fallece en cuestión de minutos en el caso de caerse al agua. De hecho, ya sobre la balsa había temperaturas bajo cero.

"El agua fría no debería pasar de la cintura y llegar al corazón, porque podría pararse", relató una de las allegadas al superviviente después del naufragio.





Así, y después de que Samuel se diera cuenta de que él no iba a tener uno de aquellos trajes, tomó la decisión de mantenerse en pie sobre la balsa. Una posición en la que estuvo horas. ¿El motivo? Pocos días antes había visto un capítulo de 'El Último Superviviente', un programa de televisión que daba las claves de cómo sobrevivir a temperaturas bajo cero.

Samuel sabía que no podía mojarse y que de enfriarse por encima de la cintura, las posibilidades de morir se multiplicaban. De mojarse solo la parte inferior, tendría más opciones de sobrevivir. Así permaneció durante 5 horas, de pie sobre la balsa y en medio del temporal.

Versiones enfrentadas: ¿qué ocurrió realmente el día que naufragó el Villa de Pitanxo?

Varios meses después del naufragio, el capitán defendió ante la Audiencia Nacional que el motor del barco se paró y por eso se quedó a merced de las olas y el temporal. No obstante, Samuel declaró que el buque estaba embarrado y comenzó a escorarse, que le dijeron al capitán que arriase el cable que le unía a la red, pero este no les hizo caso. La parada del motor habría llegado a pocos instantes del hundimiento, no mucho antes como defendía el capitán.

Los peritos que analizaron los restos del barco consideran la versión de Samuel "verosímil". Las imágenes se grabaron al bajar con un robot hasta el pecio a 750 metros de profundidad.





El informe pericial elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) -al que ha tenido acceso COPE- apunta a cuatro posibles causas del naufragio.

Habla de un "error humano del capitán" por maniobrar en esas condiciones de mar e intentar liberar el barco del embarre sin percibir el “riesgo que suponía”. Apuntan a que también habría tardado demasiado en dar la orden de evacuación del barco.

El informe podría salpicar también a la armadora Grupo Nores, la propietaria del Pitanxo. Recoge que los tripulantes no estarían familiarizados con la actuación en casos de emergencia y que faltaba una escalera en estribor que habría facilitado la evacuación. Otro punto que aparece en el informe y que es innegable es que las condiciones del mar en el momento del naufragio eran complicadísimas y que dificultaron la maniobra para liberar el Pitanxo del embarre.