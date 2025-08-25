"En estas catástrofes, el papel tampoco se salva": si has perdido las escrituras en los incendios, esta herramienta te ayudará a recuperarlas

Entrevista con Irene Bemposta, registradora de la propiedad, sobre la consulta de las zonas afectadas por los incendios

"En estas catástrofes naturales, el papel tampoco se salva", es lo que afirma la registradora de la propiedad Irene Bemposta, titular del Registro nº4 de Vigo y que explica por qué el Colegio de Registradores de Galicia ha decidido sumar las zonas afectadas por la ola de incendios que aún sufre la Comunidad Autónoma al geoportal que facilitará poder recuperar las escrituras o títulos de propiedad a aquellos que los hayan perdido al arrasar las llamas sus casas y viviendas.

Se trata de una herramienta digital que los registradores ya pusieron en marcha tras las catástrofes del volcán de La Palma o la DANA de Valencia, y que suma ahora la provincia de Ourense con un mapa en el que, gracias al sistema de satélite Copernicus, permite superponer las fincas de las zonas afectadas por los incendios.

Lo que facilita que gracias a la geolocalización y con la referencia catastral, sea comprobable si nuestra propiedad se encuentra dentro de las zonas afectadas y, en tal caso, poder solicitar una nota simple del título de propiedad que será fundamental a la hora de poder realizar reclamaciones bien ante los seguros o ante las Administraciones a la hora de solicitar ayudas.

Aunque para ello habrá que esperar porque, si bien ya se puede realizar la consulta en la página web habilitada en el la web geoportal.registradores.es, no será hasta que se publiquen las órdenes de las ayudas cuando se concreten las zonas que estarán dentro de los ámbitos reconocidos como afectados por los incendios.

Ya que, por el momento, las zonas indicadas son las que recoge el sistema satelital europeo de emergencias Copernicus.

geoportal.registradores.es Captura del geoportal del Colegio de Resgistradores

De esta forma, asegura Irene Bemposta, no será hasta la publicación de los decretos de las ayudas de las correspondientes Comunidades Autónomas afectadas, entre ellas Galicia, cuando esta herramienta pueda consultarse y utilizarse "oficialmente" para la tramitación de las mismas, aunque sí puede usarse como consulta o a la hora de poder pedir de forma gratuita las notas simples "que acrediten la titularidad de esas propiedades" frente a las administraciones correspondientes.

Y que se podrán solicitar por dos vías distintas: bien presencialmente en el registro correspondiente que se especificará en la consulta realizada en propio geoportal, o bien a través de un correo electrónico que se facilitará a través del Decanato del Colegio de Registradores de Galicia.

Y que, en cualquier caso, se tramitarán de forma gratuita para los damnificados por esta ola de incendios.