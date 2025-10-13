COPE
Maite Ferreiro, edil de Cultura e Turismo en Lugo: "A xente de fóra 'flipa' coa muralla e a gastronomía cidade"

A concelleira do BNG fixo unha valoración "moi positiva" das festas do San Froilán que remataban este domingo e que rexistraron "moita afluencia de xente e un importante ingreso económico na hostelería, na gastronomía pero tamén noutros sectores"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

