Arranca la nueva era de los chiringuitos en Galicia: más sostenibles y abiertos de Semana Santa a octubre

Desde este 27 de marzo ya casi se puede decir..."feliz verano!" porque oficialmente, ya se puede ir de chiringuito a la playa en Galicia. En total, en esta temporada con la gestión del litoral ya desde el inicio en manos de la administración autonómica, se han concedido 760 autorizaciones para diferentes actividades en la costa, que permitirán la apertura de 319 chiringuitos y terrazas, además de otros servicios como escuelas de surf o alquiler de kayaks.

Hacia un modelo más sostenible

Una de las principales novedades es el impulso hacia un modelo de instalaciones más sostenible y accesible. La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, ha explicado en una entrevista en COPE Galicia que la Xunta ha lanzado una orden de ayudas para fomentar su modernización. La iniciativa busca promover el uso de materiales reciclados, la eficiencia energética, la reducción del consumo de agua o la mejora de la accesibilidad universal.

Favorecer la integración paisajística de estos establecimientos en el litoral de Galicia" Paula Uría Directora Xeral de Enerxías Renovables y Cambio Climático

Las ayudas pueden cubrir hasta el 50% de la inversión, pero la subvención aumenta al 70%, con un máximo de 20.000 euros, si el local adopta uno de los tres prototipos de chiringuito sostenible ganadores de un concurso de ideas celebrado meses atrás. Uría ha matizado que no se obliga a realizar cambios, sino que son medidas de fomento para quien quiera ir “un paso más allá”. “La idea es favorecer la integración paisajística de estos establecimientos en el litoral de Galicia”, ha señalado.

00:00 Volumen Descargar COPE Entrevista en Cope Galicia con la Directora Xeral cambio climático

Temporada ampliada hasta otoño

Otra de las novedades más destacadas es la ampliación de la temporada. Por primera vez, los establecimientos podrán operar de forma ininterrumpida desde el inicio de la Semana Santa hasta el 31 de octubre.

Esta medida responde a una demanda del propio sector, que veía poco práctico tener que desmontar las instalaciones para volver a montarlas en verano. “Parecía que no tenía mucho sentido que se instalaran en Semana Santa y que después tuvieran que cerrar hasta el inicio de verano”, ha reconocido la directora xeral. Con este cambio, se busca dar mayor rentabilidad y estabilidad a los negocios.

Por provincias, Pontevedra es la que concentra un mayor número de actividades y establecimientos autorizados, con un 47% del total (357). Le sigue de cerca A Coruña, con un 44,7%, mientras que en Lugo se han tramitado 63 autorizaciones.

12 años en primera línea en la playa de as furnas

Manuel tiene desde hace 12 años un chiringuito en la playa de As Furnas, en el concello coruñes de Porto do Son. Pertenece a una familia dedicada a la hostelería y lo de abrir un establecimiento a pie de playa se les ocurrió viendo el "déficit de infraestructuras de este tipo que había en el litoral y especialmente, en nuestro ayuntamiento, para dar servicio a la cantidad de turistas que nos visitan", explica.

Hablamos con él mientras ultima la reapertura de su establecimiento: desde este sábado estarán todos los fines de semana hasta el comienzo del verano y luego, julio y agosto todos los días. "Todo lo que sea ampliación es bienvenido...y además, las previsiones, por ejemplo de Turismo de Galicia, son muy esperanzadoras de cara a esta temporada", asegura.

Nos conviene tener más desestacionalización Manuel Tomé Responsable del chiringuito en la Playa de As Furnas

Asegura que "Porto do Son es un concello espectacular por su paisaje, su etnografía, turismo... con una línea de costa muy natural, que tiene distintas formaciones que hacen un mosaico muy bonito y que atraen a mucho turismo", pero defiende que cuanto más se pueda desestacionalizar la afluencia de visitantes, mejor.