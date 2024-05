La actividad de la Iglesia en Galicia: 145.000 personas recibieron apoyo en 2022

Casi 145.000 personas recibieron el apoyo de la Iglesia en 2022, en las distintas actividades asistenciales que tiene en marcha: Cáritas, con más de 4.600 voluntarios y casi y casi 72.000 personas atendidas, es el buque insignia, pero en los más de 600 centros que funcionan en toda Galicia se facilita atención a ancianos, personas que sufren alguna discapacidad, víctimas de violencia de género o centros de menores o tutelados.

Son datos de la memoria de actividad de la Iglesia en 2022, que recoge también las grandes cifras económicas: casi 65 millones y medio de ingresos, la parte más importante, de aportaciones directas de los fieles o la asignación tributaria. Con todo, hay margen para que la aportación a través de la "X" en la declaración del IRPF siga creciendo, porque si bien la media del conjunto de España está en el 31,29%, en Galicia el porcentaje está por debajo: un 20,4% en Pontevedra, 22,6 en Lugo, 23,8 en A Coruña y 24,8 en Vigo. Ourense es la que más se acerca al porcentaje nacional con un 30,9% de contribuyentes que hacen su aportación a través de la declaración de la renta.

En la otra cara de la moneda, los gastos: el pedazo más grande de pastel, más de 18 millones de euros, se fueron para actividad asistencial mientras la conservación de edificios y funcionamiento se llevó más de 16 millones.

El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, destacaba que las cifras son importantes, pero más las personas que hay detrás de cada número: "En la Iglesia no buscamos cifras, no buscamos datos. No queremos reconocimientos, queremos seguir siendo una presencia significativa, que no quiere decir relevante, sino una Iglesia que quiere ser un pueblo que camina en medio de los pueblos".

Por primera vez las cinco diócesis de Galicia celebraron un acto conjunto para presentar la memoria de actividad, en la que junto a las cifras se ponía sobre la mesa un auténtico rosario de testimonios de vida. Hemos podido conocer a Javier Acosta, que coordina equipos parroquiales en As Pontes (A Coruña): "Somos un complemento de los sacerdotes y, ante la falta de vocaciones, lo que hace falta es que los laicos demos un paso al frente. No esperemos a que el sacerdote nos diga qué hay que hacer, demos un poco el trabajo hecho".

A su lado, un misionero que estuvo 60 años en la selva en Venezuela, Ramón Iribertitegui, agradecía la lección de tolerancia que, asegura, recibió de las tribus de la Amazonía y recordó que cada persona está llamada a ser misionero allí donde esté.

Lo sabe bien Celia Sánchez, catequista en Meirás, que contaba con orgullo los resultados de casi 30 años "sembrando" el evangelio: como se encontró a un grupo de niños y niñas de 8 años un fin de semana en el oratorio y cuando les comentó que ése no era el día que tenían asignado...una de las niñas le contestó que se querían "encontrar todos los sábados con Jesús, para contarle nuestras cosas". "Eso móvete por dentro", aseguró Celia.