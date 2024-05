PSOE replica al presidente de Murcia que "C-LM no quiere guerras del agua, sino justicia"

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha replicado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, que la región "no quiere guerras de agua, sino justicia".

De este modo ha reaccionado el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos después de que el jefe del Ejecutivo murciano, "en un foro del agua en su región, ha dicho que no se pueden permitir guerras del agua".

Gutiérrez ha reaccionado así tras las palabras de López Miras durante el Foro Abierto del Consejo del Agua celebrado en Murcia, donde ha señalado que el Gobierno central "debe sentar a todos los territorios para poner solución de una vez por todas al problema del agua", al tiempo que ha pedido financiación y nuevas infraestructuras, y el mantenimiento de las ya existentes, "como el trasvase Tajo-Segura".

"Quiero decir al presidente de la región de Murcia que no queremos guerras, que lo que queremos es justicia. Señores del Partido Popular, señor presidente de Murcia, si lo que ustedes quieren al decir que no se puede plantear guerras de agua es que Castilla-La Mancha se rinda, y que todo el agua que cae aquí termine en sus pantanos o en sus huertas, en nombre del Partido Socialista de Castilla-La Mancha le digo no".

Y es que Gutiérrez ha redundado en que se trata de una cuestión de "justicia", y que el agua de Castilla-La Mancha "satisfaga la necesidad de Castilla-La Mancha, del Tajo, del Guadiana, del Júcar o del Segura".

"En esa pelea no vamos a cesar, sea con la ayuda del Partido Popular de Castilla-La Mancha o sea, como hasta ahora, sin la ayuda del Partido Popular de Castilla-La Mancha", ha terminado aseverando secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha.