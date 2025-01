Un rebaño de vacas, víctima de una ruptura familiar en Trabada (Lugo)

Afirma José Antonio Bermúdez que tras separarse de su mujer el ganado quedó bajo la custodia de ella y el hijo. Ambos residen en el domicilio conyugal y se hacen cargo de la ganadería en base a un procedimiento judicial que impide a José Antonio poder hacerlo de manera directa. Pero lamenta que no lo están cuidando adecuadamante, parece famélico y abandonado en medio de la lama.

Descontento con el trato que le dan a los animales, José Antonio ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Mondoñedo, pero la justicia está siendo muy lenta a la hora de actuar. Asegura que a este paso las vacas no van a aguantar, "están sufriendo, se están poniendo cada vez peor y van a morir, si seguimos así y no hay ninguna medida pues quedaré sin nada".

Parece que no hay otra manera más amistosa de reparar esta situación porque no hay trato entre él y su hijo. Al principio de toda esta polémica José Antonio no quería denunciar porque "era hijo y no quería dañarlo", pero llegó un momento en que vio que las vacas estaban cada vez peor y por eso acudió a la Fiscalía y a los medios de comunicación.

Según cuenta, su hijo se enteró de que él habia denunciado la situación a la prensa y cambió las vacas de terreno para llevarlas a otro más aparente, salió en la televisión afirmando que estaban en perfecto estado. Pero José Antonio insiste en que está engañando a todo el mundo, "a la justicia, a la Fiscalía de Mondoñedo y a los vecinos" porque "cambió las vacas para otro prado".

De hecho afirma tener pruebas para demostrar que él miente: "Nosotros tenemos pruebas, les sacamos unas fotos" y cuando fue la televisión a realizar el reportaje "las vacas no estaban en el prado en que solían estar".

También lamenta José Antonio que antes tenía más vacas de las que ve ahora. Tenía 14 además de varios terneros, sin embargo ahora quedan ocho vacas y el toro, "a mí me falta ganado". Piensa que los terneros los pudieron vender o tal vez murieron, no tiene constancia de qué pasó, pero también faltan ejemplares adultos.

Desde COPE nos hemos puesto en comunicación con el hijo por si quería aclarar algún detalle y ha declinado la invitación a hacer declaraciones, ha indicado que las vacas están bien cuidadas y no quiere entrar en más polémicas.