Iron Maiden vuelve a ser cabeza de cartel del Resurrection Fest: diez años después vuelven a Viveiro (Lugo)

Era un secreto a voces entre los fans, el rumor corría como la espuma, la esperada vuelta de los Maiden. Los más fans habían comparado las citas de los conciertos de su gira, “Run For Your Lives”, y veían un hueco en la agenda de Maiden en los días en que se celebra el Resurrection Fest 2026, del 1 al 4 de julio . Este martes la organización lo confirma, Iron Maiden será cabeza de cartel en el festival de Viveiro (Lugo).

Y le acompañan otros grandes como Limp Bizkit, único concierto en España después de 14 años, y el irreverente Marilyn Manson, otra de las confirmaciones de hoy. En el festival contarán con otras formaciones como Trivium, Converge o Caliban.

El Resurrection Fest contará nuevamente con el respaldo institucional de la Xunta de Galicia a través de los Concertos do Xacobeo, la Diputación de Lugo y el Concello de Viveiro y Estrella Galicia, principal patrocinador desde 2006. Los nuevos abonos se pondrán a la venta el próximo martes 30 de septiembre a las 13:00 h, y se publicará próximamente toda la información relativa a la compra de entradas.