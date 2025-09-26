Las grandes incógnitas en las alineaciones de Atlético y Real Madrid para el derbi

El Real Madrid, como líder de LaLiga; y un Atlético de Madrid, a nueve puntos de distancia, miden sus fuerzas en un derbi clave en el Metropolitano. Para el conjunto rojiblanco, el triunfo es la única opción para seguir aspirando al título. El partido estará marcado por el duelo de goleadores entre Julián Álvarez y Kylian Mbappé, ambos en estado de gracia.

COPE Podrás seguir el derbi en Tiempo de juego desde las 13:00 horas

EL ATLÉTICO INTENTARÁ DESPEJAR SUS DUDAS

El equipo de Diego Pablo Simeone llega con la máxima presión, consciente de que un resultado que no sea ganar le dejaría en una situación crítica. La principal preocupación del técnico es la fragilidad defensiva, ya que el equipo ha encajado diez goles en este inicio de curso. La inspiración de Julián Álvarez, que viene de anotar tres tantos ante el Rayo, se presenta como la gran esperanza local.

En cuanto al once se espera que Clement Lenglet regrese al centro de la zaga, mientras que la delantera parece reservada para Julián Álvarez, a la espera de si su acompañante será Antoine Griezmann u otro jugador.

EFE Julian Álvarez en uno de sus goles frente al Rayo

EL REAL MADRID LLEGA LANZADO

Enfrente estará un Real Madrid que vive un momento dulce, tras firmar un pleno de victorias en este arranque de temporada bajo la dirección de Xabi Alonso. A pesar de que el Metropolitano no es un campo propicio para los blancos en los últimos años, su solidez defensiva y su creciente poder ofensivo les otorgan la condición de favoritos.

Kylian Mbappé, con nueve goles, es el jugador más en forma de la competición, pero el equipo ha encontrado nuevos argumentos en ataque con la mejora de Vinícius y la irrupción del joven Franco Mastantuono. Salvo sorpresa, Xabi Alonso apostará por su tridente ofensivo para intentar sentenciar LaLiga en casa del eterno rival.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

¿REVOLUCIONARÁ EL EQUIPO TITULAR SIMEONE?

A pocas horas del derbi, los entrenadores esconden sus cartas y la incertidumbre sobre las alineaciones es máxima. En el programa 'Deportes COPE', Manolo Lama, Javi Gómez y Melchor Ruiz han analizado los posibles onces iniciales de ambos equipos, que podrían llegar con varias sorpresas.

Javi Gómez ha desvelado la posible alineación del equipo rojiblanco, que entrenará a puerta cerrada. Según el periodista, la portería será para Oblak, con una defensa formada por Llorente, Le Normand, Lenglet y Hancko. El centro del campo estaría compuesto por Giuliano, Koke, Barrios y Nico, mientras que en la delantera está la principal incógnita. Julián Álvarez es fijo en el equipo y su acompañante, según ha contado Javi Gómez, podría ser Baena.

¿QUÉ EQUIPO PODRÍA ALINEAR XABI ALONSO EN EL METROPOLITANO?

Por su parte, Melchor Ruiz ha adelantado el equipo que, salvo sorpresa, Xabi Alonso alineará en el Metropolitano. La portería estaría defendida por Courtois, con Carvajal y Carreras en los laterales. El eje de la zaga estaría formado Militao y Huijsen. En la medular, un doble pivote compuesto por Tchouaméni y Valverde, con una línea de tres por delante para Mastantuono y Vinicius en las bandas, y Güler como enganche. Y Arriba, el delantero elegido sería Mbappé.