El Zaragoza suma su primera victoria y Gabi coge aire

El Mirandés sigue sin conocer la victoria en Mendizorroza tras caer ante un Real Zaragoza (0-1) que se estrenó en la Segunda División gracias a un solitario gol de Sebas Moyano, cuyo zurdazo en la primera parte decidió un duelo marcado por la intensidad y las ocasiones fallidas de los rojillos.

El encuentro comenzó con un guión marcado por las imprecisiones locales, los rojillos tuvieron dificultades para sacar el balón jugado desde atrás, situación que aprovechó el conjunto maño para instalarse con frecuencia en campo contrario.

Desde la banda, Gabi pedía más intensidad a los suyos mientras Moyano ya avisaba con centros peligrosos que no encontraron rematador.

Entre faltas y pérdidas, el Mirandés trataba de resistir al empuje de un Zaragoza que, aunque más dominador, no conseguía traducirlo en el marcador.

La ocasión más clara hasta entonces la tuvo Cuenca, que apareció por sorpresa en el área para rematar un centro medido de Carlos Pomares pero su remate se fue fuera.

Sin embargo, en el minuto 29, un pase al hueco de Raúl Guti encontró a Sebas Moyano, que recortó con clase a Juan Gutiérrez y clavó un disparo imparable en la escuadra.

Desde entonces, el Mirandés sufrió para contener a los aragoneses, que rozaron el segundo antes del descanso.

El Mirandés salió con otra cara tras el descanso y pronto tuvo su primera gran ocasión que fue un aviso de que los rojillos habían despertado y estaban dispuestos a poner en apuros al Zaragoza.

Con una presión mucho más alta, el conjunto de Fran Justo trató de incomodar la salida de balón aragonesa, pero la portería de Andrada seguía sin ser perforada.

El partido se fue abriendo y aparecieron las ocasiones más claras para los locales. Alberto Marí, con pasado zaragocista, estuvo muy cerca de batir a su exequipo tras una buena combinación en ataque.

Poco después, un disparo de Bauzà se estrelló en el larguero, en lo que pudo ser el empate. Sin embargo, los intentos rojillos se fueron diluyendo con el paso de los minutos.

En el tramo final, con seis minutos de añadido, el Mirandés tuvo la última en las botas de Marí, que volvió a encontrarse con un inspirado Andrada.

El nerviosismo se adueñó de los locales, incapaces de gestionar los instantes decisivos, mientras el Zaragoza aguantó sólido atrás para certificar una victoria que sirve para estrenarse esta temporada.