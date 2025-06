El pueblo que pasa de 16.000 habitantes a 120.000 en una semana: Resurrection Fest, la magia de la música

A las puertas estamos del gran festival de música hardcore, metal, rock y punk, el Resurrection Fest que llega a su vigésimo aniversario. En Viveiro y La Mariña de Lugo están a la espera de hasta 120.000 personas estos días que vienen a disfrutar de los conciertos de Judas Priest, Korn, Falling in Reverse, Slipknot, además de un centenar de bandas y artistas de referencia. También hay formaciones locales que se estrenan en el evento como los Not Yet.

la invasión de la marea negra

Una ciudad invadida, los hoteles con una ocupación del 100%, el comercio y la hostelería preparando el fondo de la caja para lo que venga, lo que traiga el Resurrection Fest que celebra veinte años y lo hace por todo lo alto.

Cada día en el recinto hay el doble de la población del concello de Viveiro Esteban Girón Bring The Noise

“Ellos toman Viveiro y nosotros se lo ofrecemos con agrado” es frase de la alcaldesa de la localidad, Mariña Gueimunde, que destaca la impresionante cadena de distribución que supone el festival, generando economía que beneficia a todos y se extiende a toda La Mariña. De hecho el impacto económico en años anteriores se ha cifrado entre los 14 y 17 millones de euros.

Es un importante escaparate de la localidad a nivel internacional y ayuda a no esperar sólo el turismo de verano y playa, la llegada del Resu se prepara con ganas. Explica Gueimunde que el festival "es un motor económico y su dimensión social no extralimita siquiera los límites del concello sino que vamos mucho más allá, estamos hablando de algo internacional, somos por una vez durante el año el punto neurálgico del panorama musical y la dimensión es impresionante, indescriptible".

El ambiente es magnífico, se ve que todos tenemos ganas de festival Mariña Gueimunde Alcaldesa de Viveiro

El ambiente del Resu se aprecia ya desde el pasado fin de semana, la ciudad está de bote en bote: "Están las calles llenas de gente, las terrazas repletas, el ambientes es magnífico y se ve que todos tenemos ganas de festival, ganas de celebrar y ganas de ver esa vigésima edición que esperamos que sea el portal de otras veinte más".

Y es que el filón del Resurrection no se quiere perder. Son muchos los puestos de trabajo que se crean también en torno al festival, sobre un millar, según ha calculado la Xunta de Galicia que destaca que es uno de los hitos importantes del calendario del Xacobeo. Esteban Girón, responsable de Bring The Noise y de la organización del festival señala que crecer es muy difícil porque tienen un recinto limitado, el Resu ha llegado al sumum: "Más no podemos crecer porque el recinto es el que es, hacemos un macrofestival en una localidad de 16.000 habitantes. Cada día en el recinto hay el doble de la población del concello de Viveiro".

RESURRECTION FEST Cartel del Resurrection Fest

Aunque no cree Esteban Girón que puedan hacerlo más grande afirma que "seguiremos haciéndolo con mucho cariño y mucha pasión porque es el denominador común de estas veinte ediciones".

A partir del miércoles 25 comienza la fiesta, que se prolonga hasta el día 28 de junio, con un cartel bien repleto, sorpresas, bodas, recinto especial para niños, zona de acampada y todo el universo Resu.