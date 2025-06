La habilidad oculta de este alcalde del norte de Lugo: "Sólo soy un aficionado"

Es sólo un aficionado pero le gusta y en el retrato que ha hecho de sí mismo intenta "reflejar el interior". Se trata de "una afición a la que tiene mucho que agradecer porque le permite relajarse desde niño". Lo reconoce el actual alcalde de Foz (Lugo), Fran Cajoto, quien tiene una habilidad especial: se le da bien el dibujo y la pintura.

De hecho estos días nos ha sorprendido compartiendo un autorretrato en su perfil de redes sociales, en el que se plasma a sí mismo con ciertos toques de surrealismo. A él le gusta ese estilo y añadió algún toque para reflejar lo que lleva en su interior.

Una raíz sale de la parte inferior de su cuello. Está relacionada con sus raíces, "lo que te conecta con el suelo y sirve para crecer". De la cabeza salen unos frutos, unas naranjas que germinan, y una rosa roja que "creo que es la parte más evidente del autorretrato..." señala bromeando el socialista.

inocencia y timidez

El autorretrato muestra una mirada que encierra cierta candidez, inocencia. Fran Cajoto reconoce que es parte de su timidez, "sigo siendo idealista, a veces sigo mirando las cosas con los ojos de un niño, también aunque no se perciba de pequeño me escondía detrás de mis padres, tenía un grado de timidez bastante importante". Explica que a veces "intentas plasmar la psicología a través del dibujo, a veces aciertas y a veces no".

Reconoce que requiere un poco más de exigencia hacer un autorretrato que el retrato de otra persona, porque está unido a la "percepción que tienes de ti mismo" porque "cuando haces el retrato de una persona no la conoces igual de bien que te conoces a ti", razona.

Lo que recomienda a todo el mundo es probar, "jugar con las cosas". Se trata de un "ejercicio de observación, te permite expresarte, jugar con los colores y lo recomiendo".

sólo un aficionado

A pesar de lo fidedigno del retrato y la maestría de los trazos se quita importancia y afirma que sólo es un aficionado. Aprendió gracias a las clases impartidas por el ya fallecido Fernando Merino, gracias a él conoció las técnicas sin las cuáles "no sería posible expresar lo que uno siente o lo que uno piensa".

Apunta que lo que le permite su cargo de alcalde es tener la oportunidad de conocer a "auténticos profesionales del mundo del arte como Pedro Cabarcos, Neira Brochs, David Catá, Juanel, mariñanos y auténticos referentes. Ellos sí merecen una entrevista y son reconocidos artistas".

A Fran Cajoto esto de dibujar le sirve de terapia pues en "una vida vertiginosa en la que nunca tienes tiempo de nada", sacar un momento para parar, aparcar el móvil a un lado, dejar la mente en blanco y hacer un ejercicio que te gusta: "Me sirve mucho como terapia para parar, descansar, cargar pilas". Además le satisface poder colgar su trabajo en su muro de Facebook para "recibir el feedback de la gente, esas opiniones porque te conectan con el pensamiento de la gente".