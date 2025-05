A golpes en Foz (Lugo) por el Día das Letras Galegas: Jornada abierta de Kickboxing

Ribadeo - Publicado el 17 may 2025, 09:00

Foz celebra el Día das Letras Galegas de un modo bien curioso, a golpes, aunque no hablamos metafóricamente, es cierto, esos golpes no se darán con saña sino con deportividad. Y es que este sábado por la mañana se celebra el primer Sparring Day de Kickboxing, en el Campo da Cabana, en jornada de mañana. Está organizado por el Club Foz Contact Ari con la colaboración del Ayuntamiento focego.

Vanesa organiza muchas gradas en Foz pero quería hacer algo diferente, un entrenamiento comunitario al aire libre y que la gente que pase por ahí vea como funciona "su deporte". Reconoce que "es un deporte que sí da algo de respeto" pero le gustaría que la gente lo viera y cambiaría de pensamiento.

un deporte solitario

Destaca los valores de sacrificio, dedicación y entrenamiento. Siempre dicen que es un deporte muy solitario porque "cuando preparas las peleas eres tú sola, no es como el fútbol o el baloncesto en que tus compañeros te motivan".

Cedida Torneo de Kickboxing

Ella encuentra la motivación en superarse poco a poco, pero reconoce que hay días que no da más de sí. Sin embargo "tienes que seguir, es un deporte que te gusta y tienes que tirar de ti, además luego piensas que un día perdido es como si se te acabara el mundo, y vas tirando". A lo mejor ese día que no puedes no lo haces como tendrías que hacerlo pero vas y lo haces.

un deporte en auge

Vanesa lleva 20 años practicando este deporte. Explica que antes no era como ahora, había pocas mujeres y "era un deporte que no estaba bien visto pero ahora está en auge". Ella ha obtenido muchos galardones, cinturones, en tres campeonatos gallegos, también quedó subcampeona de España, bronce y ganó el título ibérico. Cuenta pues con varios premios en su haber.

Vanesa recuerda que este sábado se trata de un entrenamiento libre pero si pasa por ahí alguien que esté federado y quiere probar, bienvenido sea. Además Vanesa espera que sea un entrenamiento entrañable porque es al aire libre y si el tiempo acompaña será muy bonito. Vienen cinco o seis clubes que "para hacer un buen entrenamiento, suficiente" afirma Vanesa.

El edil delegado de Deportes, Ángel Fernández, anima a “acercarse por el Campo da Cabana para disfrutar de una jornada de sparring, ya que será un espectáculo por celebrarse al aire libre y en un hermoso entorno. Desde el Ayuntamiento de Foz queremos agradecer a Vanesa Ares su implicación por dar a conocer este deporte, que está teniendo buena acogida”.