Banderas Azules, año tras año en tela de juicio por la falta de socorristas

Galicia iza cada año más de un centenar de banderas azules en sus playas. Este pasado 2023 obtuvo 113 galardones, otorgados por la asociación ambiental ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

La Mariña obtuvo 18, aunque tuvo años mejores en los que superaba la veintena.

Los últimos tiempos han sido aciagos en galardones para La Mariña Lucense, no tanto por no conseguirlos como por no poder lucirlos.

La falta de socorristas

Llegada la hora de izar la insignia azul, algunos ayuntamientos no cuentan con socorristas para proteger a los bañistas y se tiene que sacrificar la distinción.

José Palacios, presidente de ADEAC, apunta que la solución sería formar en la universidad para aprovechar la época de veraneo de los estudiantes.

Otra opción que le resulta interesante sería convertir el cuerpo de socorristas en un cuerpo de vigilancia que trabajara todo el año. Aunque durante el invierno las playas no estén frecuentadas, pueden realizar en esos meses otras labores para el ayuntamiento.

Sería como un servicio de bomberos, que trabaja todo el año. Así resultaría mas atractivo para la gente y lo escogerían como profesión.

Son algunas de las soluciones que apunta el presidente de ADEAC para poder garantizar un servicio primordial para salvar vidas. Y un requisito sine quo non para obtener la bandera azul que concede su asociación.

Además de otros extremos que se deben garantizar, como la calidad del agua y limpieza de la playa, buenos accesos, atención a persoas con discapacidad y respeto de la Ley de Costas.

Convenio renovado

Asuntos que tendrán que cuidar y garantizar los ayuntamientos costeros gallegos para someterse un año más, hacia el mes de mayo, al escrutinio del jurado de la Asociación que decidirá qué playas merecen la bandera azul. De hecho la Xunta de Galicia acaba de firmar un convenio con ADEAC para ello.

La administración regional dispone un presupuesto de 57.500 euros para asumir el coste de la participación de Galicia con acciones como el estudio y evaluación de las candidaturas, la inspección de las playas, el asesoramiento a ayuntamientos durante la temporada de baño y la realización de acciones formativas y de educación ambiental.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha señalado que el programa bandera azul es la iniciativa de este tipo "mejor valorada internacionalmente” y supone un "reclamo turístico innegable".