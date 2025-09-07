El divertido espacio en que los niños de este pueblo de Lugo han disfrutado de las vacaciones mientras sus familias trabajaban

Rutas de senderismo, talleres de lengua de signos, clases de ajedrez, manualidades y mucho deporte son algunas de las múltiples iniciativas educativas y recreativas que han completado la agenda del programa "Cervo Concilia". Un proyecto consolidado en las vacaciones escolares de los pequeños y pensado para facilitar la conciliación de las familias. Se ha prolongado durante todo el verano, justo hasta el último día de descanso escolar.

La alcaldesa, Dolores García Caramés, ha querido agradecer el gran trabajo de las monitoras y voluntarias “por su implicación y entrega durante todo el verano, una labor fundamental que es clave en el éxito del programa”.

El Ayuntamiento de Cervo ha clausurado esta nueva edición del "Cervo Concilia" este viernes. En esta ocasión han participado más de 160 niños y niñas, y se ha cubierto el 100% de la demanda existente. García Caramés acompañó a los chavales el viernes en una jornada especial en la que también disfrutaron de divertidos hinchables en la Plaza de los Campos.

El programa "Cervo Concilia", convertido ya en un clásico del verano cervense, estuvo dirigido a niños de entre 3 y 12 años, que pudieron disfrutar de actividades tan variadas como teatro, yoga, kayak o senderismo. Tal como apunta la regidora, “Cervo Concilia pretende ser mucho más que una simple alternativa a las vacaciones escolares: se construye sobre una programación diversa, un montón de propuestas que fomentan el desarrollo personal de las crianzas”, desde el deporte, talleres creativos y actividades al aire libre, hasta iniciativas educativas que refuerzan valores como el trabajo en equipo, el respeto por el entorno o la solidaridad".

La alcaldesa destaca, asimismo, que el objetivo del programa “no es sólo ofrecer a los jóvenes un espacio seguro de aprendizaje y diversión, sino también y sobre todo, contribuir de manera significativa a la conciliación de la vida familiar y laboral”. Añade que “somos conscientes de que la conciliación es uno de los grandes desafíos actuales para las familias, especialmente en los meses de verano, cuando los deberes laborales no se detienen; por eso tratamos de ofrecer soluciones como el Cervo Concilia, que garanticen a las familias a tranquilidad de saber que sus hijos están en un entorno seguro y enriquecedor”.

RECUERDOS DE LA INFANCIA

Ha aprovechado para valorar el trabajo del equipo humano formado por 13 monitores y 10 voluntarios: “su dedicación es esencial para que el programa funcione, permitiendo que los niños se diviertan al tiempo que aprenden, socializan, hacen amistades nuevas y viven experiencias que, sin duda, recordarán durante años”.

Por último agradece a las familias la confianza depositada: “desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando este tipo de iniciativas, que resultan imprescindibles para equilibrar la vida laboral y personal”.