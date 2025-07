Crear una empresa mientras andas: una nueva experiencia del Camino de Santiago

Los expertos afirman que el ejercicio físico, por ejemplo caminar, ayuda al cerebro a sentirse mejor y a renovar nuestras neuronas. Basándose en eso se ha creado una experiencia emprendedora que combina el Camino de Santiago con la creación de un proyecto empresarial.

Se llama El Camino Creativo de Santiago y organiza el Camiño Norte con escala en Mondoñedo (Lugo) durante tres días, del 4 al 7 de julio. En la ciudad episcopal participarán en talleres sobre oportunidades de negocio o captación de recursos, al mismo tiempo que lo compaginan con visitas turísticas y, por supuesto, tormenta de ideas.

Belén Elisa Díaz, la presidenta de España Creativa comenta que "caminar es siempre fuente de inspiración en contacto con la naturaleza y, además, emprender juntos, caminar juntos, tiene unas sinergias muy importantes a la hora de crear y poner en marcha un negocio donde poder compartir las dudas, las inquietudes que tienen los distintos emprendedores".

Cedida Participantes del Camino Creativo en una sesión de trabajo en Tenerife

La iniciativa surge como un proyecto para ayudar a los nuevos emprendedores en el camino que tienen que recorrer hasta que su idea se convierte en realidad y, de paso, para retener el talento dentro de nuestro país: "Apoyar en los distintos destinos, que surjan ideas y que podamos, de alguna manera, retener el talento que tenemos en nuestros territorios y ayudarlos a poner en marcha su sueño, su idea".

Cedida Participantes del Camino Creativo en Tenerife

a quién va dirigido

El Camino Creativo de Santiago va destinado a cualquier emprendedor u organización que desee poner en marcha su idea de negocio en el Sector de las Industrias Culturales o que utilice la cultura y la innovación para reactivar los sectores más tradicionales de la economía, desde el sector primario al terciario.

Un buen ejemplo de ello lo representan Marcelo y Mayka, artesanos del Barrio dos Muíños de Mondoñedo (Lugo), que presentaron su proyecto a la primera edición de Concurso España Crea y obtuvieron el primer Premio Red Eléctrica – España Creativa 2025. Se otorgó en el I Encuentro Nacional de Emprendedores Creativos celebrado en la Ribeira Sacra entre el 26 y el 29 de junio.

ARTESANÍA DO PASATEMPO

Marcelo Spinachiss explica que su objetivo, Artesanía do Pasatempo, es la creación de "un centro cultural donde podamos enseñar oficios artesanos, donde pueda haber un renacimiento de los oficios que en este barrio existieron, porque no solo había alfares o ruecas de hilanderas aquí en el barrio, sino que había muchísimos oficios". Lamenta que en la actualidad "hay una ruta de artesanía pero no hay oficios o artesanos y artesanas que vivan de la artesanía así como había en el siglo XX".

Cedida Los impulsores de Artesanía do Pasatempo recogen su premio

Con su proyecto empresarial intentan recuperar aquel esplendor y "ese sitio nos parece un sitio ideal porque tienen una forja del siglo XIX anexa que planteamos musealizar". La idea es organizar talleres de vez en cuando y dar formaciones. No pueden dar una formación mantenida en el tiempo porque no hay suficientes personas interesadas en aprender artesanía, pero sí lo plantean como experiencias de fin de semana, por ejemplo en colaboración con establecimientos hoteleros. Piensan que puede ser un atractivo que impulse las visitas al barrio, dé valor y potencie la artesanía.

Señala Spinachiss que la artesanía no puede competir con la producción a gran escala pero no consiste en eso, consiste en valorar el trabajo manual y el arte que supone.

vuelta al camino

Marcelo y Mayka, los ceramistas del Barrio de los Molinos, participaron con su experiencia empresarial en uno de los Caminos Creativos de Santiago, el que hacía escala en la Ribeira Sacra y ahora participan también en este nuevo recorrido por el Camino Norte que hace escala de tres días en Mondoñedo. Una estancia con una intensa programación en la que no faltará de nada, ni la conferencia de Don Pedro Díaz, el ex deán de la Catedral de Mondoñedo, que expondrá el vínculo del Camino Norte con la Iglesia y su desarrollo territorial.