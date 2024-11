La nueva ruta a Compostela "De Catedral a Catedral" sitúa a Mondoñedo, en Lugo, como principio de etapa

El proyecto “De Catedral a Catedral” parte de la iniciativa privada con la intención de dar un impulso turístico a la ciudad de Mondoñedo (Lugo).

Un apasionado grupo de empresas, artesanos, comercios, museos, hosteleros, etc... ha querido ofrecer una experiencia única a aquellos peregrinos que eligen hacer el “fascinante camino a Santiago”.

mondoñedo, principio de etapa

El proyecto pretende destacar la “belleza y riqueza cultural y natural de Mondoñedo” y animar a los caminantes a iniciar el camino desde aquí.

Quieren que el peregrino pase la primera noche en esta ciudad disfrutando de los lugares más emblemáticos, de la gastronomía, la cultura y la parte espiritual que ofrecen Mondoñedo y su Catedral, la última que encontrarán antes de llegar a la Seo de Santiago.

COPE Sello con la forma del rosetón de la Catedral

LA CATEDRAL, EL EJE DE TODO

Uno de los impulsores es Israel Cruz, quien explica que la Catedral de Mondoñedo es una auténtica joya, ”nuestra seña de identidad como mindonienses” y es el eje sobre el que gira todo el producto del proyecto “De Catedral a Catedral”.

Su mezcla de estilos, “fisonomía peculiar, fachada barroca, interior gótico, el impresionante retablo, ahora restaurado, el museo diocesano y el rosetón, esa amalgama multicolor tan representativa de la Catedral y de los mindonienses” .

Pero no sólo eso, porque la maravilla se adereza con el Barrio dos Muíños, el Puente do Pasatempo, la naturaleza, las Cuevas do Rei Cintolo, la Ruta el Agua, el Salto do Coro, los Museos y un amplio etecétera.

COPE Israel Cruz y Marta Geada, dos de los impulsores del proyecto

siete etapas = 159 Km

Israel subraya que Mondoñedo tienen atractivos más que suficientes para pasar una jornada completa allí antes de empezar el Camino de Santiago, que se realizará en siete etapas, 159 kilómetros en total, en las que se pasa por Abadín, Vilalba, Baamonde, Sobrado, Arzúa, Pedrouzo y Santiago.

Para animar más al peregrino han elaborado un sello especial, que se llama “Mondo”, que representa el Rosetón de la Catedral y un cuaderno de bitácora que se inicia con una frase motivadora del Obispo, Fernando García Cadiñanos. También un amuleto, una castaña con poderes mágicos que nos ayuda a superar las vicisitudes del Camino. También se ofrece la Misa del Peregrino, para dotar de espiritualidad las siete jornadas restantes hasta completar el Camino a Compostela.

COPE Frase motivadora del obispo en la credencial del peregrino

hay quien no sabe que mondoñedo tiene catedral

Marta Geada, otra de las impulsoras del proyecto “De Catedral a Catedral”, pide el apoyo de todos para divulgar este camino y para que todos los peregrinos sepan que en Mondoñedo hay Catedral porque no nos imaginamos la cantidad de personas que se sorprenden cuando ven que en la ciudad hay Catedral. Ella defiende que “desde aquí se puede hacer un camino diferente a todo el resto de los caminos”.

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol les ha dado la enhorabuena por el proyecto y espera que tengan mucho éxito porque “todo lo que sea que nuestra ciudad se llene de gente, de turistas, de peregrinos, de personas que nos quieran conocer... siempre es una buena noticia”. Espera que la idea se materialice en éxito y les da su bendición.

El alcalde de la localidad, Manuel Otero, compromete a su vez todo el apoyo que sea posible para impulsar la Ciudad Episcopal de Mondoñedo.