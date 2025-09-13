Cinco desaparecidos tras el hundimiento de un barco de capital gallego en Mauritania

El Tafra 3, de la Armadora Baipesca de Vigo y con puerto base en Mauritania, se ha ido a pique este viernes tarde en aguas africanas tras la colisión con un gran buque pelágico de capital ruso, el Right Whale. La tripulación estaba compuesta por 26 personas, 21 de las cuáles han sido rescatadas por pesqueros que faenaban en la zona. Hay aún cinco personas desaparecidas. Tal como confirman desde desde el Centro de Coordinación de Salvamento en España.

Entre la tripulación hay también marineros gallegos que habrían sido rescatados entre los 21 supervivientes por barcos que faenan en la zona y llevados al puerto de Nouadhibou. Han ayudado al rescate barcos de origen gallego como el Rimbal 5 y el Tafra 2. También ayudó en el rescate el propio Right Whale

Desde el Centro de Coordinación de Salvamento español no tienen constancia, por el momento, de que se hayan desplegado medios de rescate desde Mauritania.

Vesselfinder Actividad de buques en la zona del accidente, frente al puerto de Nouadhibou (Mauritania)

La alerta saltó sobre las 20.40 hr de España al embestir, presuntamente, el buque ruso al gallego. El Right Whale es un pelágico con bandera de Gambia y capital ruso que tiene una eslora de 228 metros mientras el Tafra 3 tiene una eslora de 31 metros.