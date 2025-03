El alimento gallego bajo en grasas y rico en minerales que promete cuidar tus huesos y mejorar tu memoria

Si pensamos en comer saludable en seguida viene a nuestra mente la hoja de lechuga con zanahoria rallada y el chorrito de aceite de oliva, acompañado de una tostada de pan integral y un vaso de agua. Parece triste, pero si a todo eso le añadimos un lomo de merluza fresca de Burela, el resultado es mucho más sustancioso y además sano.

¿Por qué? Porque la merluza es una fuente proteica de primera calidad, aporta vitaminas como la B12, el fósforo o el selenio, es baja en grasa y muy saludable, para mantener a raya el colesterol y otras enfermedades cardiovasculares. La mejor aliada de la dieta y perfecta para maridar con cualquier alimento gracias a su sabor suave y su textura sedosa.

Cedida Delicia elaborada con Merluza del Pincho de Burela

Porque piénsalo bien, estar a dieta o cuidar la alimentación no es estar de luto. Todo se puede aderezar. Por ejemplo, qué opinas si te hablo de un “Taco de Merluza de Burela rebozado en tempura negra de tinta de calamar, salsa kinchi y lima” o de “Merluza de Burela cocinada al vapor en baja temperatura con sopa de leche de coco y guisantes”.

Un par de platazos que atraen tanto a la vista como al paladar y además son... eso, saludables. Son dos de las elaboraciones realizadas por el chef Alberto Carou, del restaurante Curral do Marqués (Rianxo, A Coruña) basadas en la merluza del pincho de Burela y maridadas vinos de la DO Ribeiro.

triunfa allá donde va

Delicias como estas se han promocionado en el reciente Galicia Fórum Gastronómico, celebrado en Coruña, en una sesión de degustación con chefs y caldos gallegos. El resultado ha sido excepcional con una acogida impresionante por parte del público. Y es que allá donde va la merluza del pincho de Burela, triunfa.

El sector pesquero no se cansa de decirlo, sus trabajadores salen cada día al mar para capturar ese pescado fresco, de forma sostenible y llevarlo a tu mesa con todas las propiedades. Es uno de los alimentos más completos, mejora el sistema nervioso, previene el cáncer, fortalece los huesos, la memoria y no engorda. ¿Qué más quieres? Sabor, por supuesto, ese lo trae de origen, del fondo del mar y además textura, la de su tierna y sedosa carne blanca.

En foros gourmet

En las próximas semanas el “Peixe de Burela” volverá a ser protagonista un año más en el Salón Gourmets, principal evento de alimentación y bebidas de alta calidad en Europa, que se celebra en Madrid del 7 al 10 de abril.

La merluza estará presente en el Aula de Catas de la Consellería do Mar con ‘Merluza D& Burela’ y, en colaboración con Pesca España. Se promocionarán también los “Grandes Desconocidos”, con la intención de promover el consumo de especies de pescado menos conocidas por los consumidores, pero que ofrecen una opción deliciosa y saludable para enriquecer nuestras mesas.

El pescado en general y la merluza en particular no deben faltar en tu dieta semanal. Los expertos recomiendan comer pescado entre tres y cuatro veces a la semana. Y tú, ¿cuántas veces consumes pescado a la semana? Tu cuerpo lo agradecerá y tu mente también, incrementa el número y dale una vuelta al plato, no necesitas complementos alimenticios de Omega 3 cuando pones el mejor pescado en tu mesa.