La Semana Santa de Lugo inicia la carrera para ser de Interés Turístico Nacional

La Semana Santa de Lugo inicia este año la carrera para ser declarada de Interés Turístico Nacional, dado que, según informó el presidente de la Xunta de Confrarías, Ramón Basanta, este es "el primer año" en el que puede "ser presentada la documentación" para optar a ese reconocimiento, después de ser declarada de Interese Turístico Galego en 2019.

Basanta hizo esta afirmación durante la presentación de este evento, que comenzará este año el 18 de marzo con la lectura del pregón en la Iglesia de Santiago A Nova por parte del sacerdote lalinense Andrés Ramos Castro, secretario general adjunto de la Provincia Eclesiástica de Madrid.





Una Pasión singular y única

El presidente de los cofrades lucenses destacó la singularidad de la Semana Santa de Lugo, un aspecto que la hace única en el mundo y que este año aparece precisamente destacado en el cartel. Se refería al privilegio de procesionar con la Sagrada Forma que ostenta esta celebración desde el año 1963.

Se trata de un privilegio asociado a otra particularidad que diferencia y destaca a la Catedral de Lugo y que también convierte a esta basílica en un templo casi único en el cristianismo, como es la exposición perpetua, durante las 24 horas de los 365 días del año, del Santísimo, lo que derivó en la Indulgencia Plenaria Cotidiana y Perpetua para aquellos que la visiten -algo que solo comparte otro templo en el mundo, en Asís-.





Del 22 al 31 de marzo

Como es habitual, las procesiones comenzarán en Lugo el día 22 de marzo, con el Solemne Via Crucis, y terminarán el día 31, coincidiendo con el Domingo de Pascua de Resurrección.

En esta ocasión el desarrollo de las procesiones de Lugo estará condicionado por las obras de peatonalización que tienen prácticamente levantado todo el casco histórico de la ciudad. En todo caso, Ramón Basanta aseguró que la Xunta de Confrarías cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil para que todo transcurra dentro de la normalidad.

Un año más, la Armada acompañará a la procesión de la Virxe da Esperanza, el Lunes Santo; el Ejército de Tierra (la Brilat) hará lo propio con la Procesión do Bo Xesús e do Nazareno, el Martes Santo; mientras que la Guardia Civil acompañará la Procesión do Cristo do Perdón e da Virxe da Piedade, el Miércoles Santo.