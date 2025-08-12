Rescatan a un perro que se quedó atrapado en la ventana de un piso de Lugo: "Parcialmente suspendido"

Imagen del perro atrapado antes de ser rescatado por los policías y los bomberos de Lugo

Agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Lugo tuvieron que intervenir en las últimas horas para rescatar a un perro que se encontraba "parcialmente suspendido" del alfeizar de una ventana en un piso de la ciudad.

En concreto, una patrulla de la Policía Local de Lugo fue comisionada por la Sala del 092 para que acudiese a un edificio de la zona sur de la ciudad, ya que en la ventana de una vivienda había "un animal que tenía la mitad de su cuerpo suspendido hacia el exterior".

Los agentes se presentaron de inmediato y comprobaron como un perro de gran tamaño, aparentemente un husky siberiano, se encontraba "parcialmente suspendido" sobre el alfeizar de la ventana "con posibilidad de caer", ya que la posición de la persiana, muy baja, le impedía introducirse en el interior de la vivienda.

Para el rescate del animal, los agentes municipales requirieron la colaboración de una dotación de bomberos.

DESDE EL PISO SUPERIOR Y DESDE EL EXTERIOR

Los efectivos de emergencias actuaron desde el piso superior, para asegurar el animal en caso de caída, levantando a su vez la persiana; y desde el exterior con una escalera y una red para proteger al perro en caso de caída.

Finalmente, consiguieron introducir al animal en el interior del piso, procediendo al cierre de la ventana para que la situación no se volviera a repetir.

Con el perro ya a salvo, la patrulla policial localizó a la propietaria del animal, que fue identificada, y levantó el correspondiente parte de intervención.