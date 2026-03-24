El PP acusa al PSOE de vender como un "éxito" en Lugo que Renfe cambie "de hora un tren"

Antonio Ameijide considera que el último anuncio de Renfe, tras las gestiones de alcalde, es un "insulto" a los lucenses

El Partido Popular se ha mostrado “muy crítico” con el anuncio del Gobierno sobre la modificación de las frecuencias ferroviarias que conectan a Lugo con la Meseta. Para los populares, “el éxito del PSOE” después de “nueve meses de gestiones” se reduce “a cambiar de hora un tren”, tras conocer que no se añadirá “ninguna conexión más con Madrid”.

Esta reacción llega después de que el alcalde, Miguel Fernández; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, anunciaran una nueva conexión a primera hora con Madrid a partir del 20 de mayo.

Cedida El presidente de Renfe se reunió en el Ayuntamiento de Lugo con el alcalde, Miguel Fernández

La ciudad más desconectada

El portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide, ha sido tajante en su valoración. "El éxito de Miguel Fernández y del PSOE son 9 meses de gestiones para cambiar la hora de un tren y seguir siendo la ciudad más desconectada del norte de España", ha afirmado el diputado provincial.

El éxito de Miguel Fernández y del PSOE son 9 meses de gestiones para cambiar la hora de un tren y seguir siendo la ciudad más desconectada del norte de España" Antonio Ameijide Portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular de Lugo

Ameijide ha matizado que “los lucenses no ganamos ninguna conexión con Madrid, porque seguimos con tres”. Aunque el nuevo tren Alvia, que saldrá a las 05:18 horas, permitirá llegar antes a la capital -sobre las diez de la mañana-, el portavoz ha insistido en “la imposibilidad de una conexión real con Madrid en el mismo día, al seguir sin más frecuencias ni posibilidad de volver al final de la jornada”.

En este sentido, ha recordado que Lugo sigue sin acceso “a la alta velocidad” y mantiene solo “tres conexiones diarias de ida y vuelta con Madrid”, mientras que otras ciudades de su entorno como Ourense, Santiago, Zamora (11 frecuencias), León (12) o Vigo (7) “tienen más opciones y posibilidades de hacer gestiones en el mismo día en la capital de España”.

Un "insulto" a los lucenses

A su juicio, el anuncio de este lunes supone “el enésimo insulto del PSOE a los lucenses”. El portavoz popular ha criticado duramente la actitud del regidor. “Nadie puede entender como Miguel Fernández puede sonreír en la foto ante un nuevo ataque a la movilidad de los lucenses, con la complicidad de PSOE y BNG”, ha concluido en declaraciones a los medios.