Así escondía un narco varios kilos de cocaína en su coche en Santa Pola

Un hombre de 37 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en Santa Pola (Alicante) con 3,58 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento secreto de su vehículo. Según ha informado la Policía Nacional, el arrestado se dedicaba presuntamente a la distribución de sustancias estupefacientes a otros traficantes de la zona.

Así operaba el detenido

La investigación se inició tras detectar un punto de venta de droga en un domicilio de Santa Pola. Desde allí, un varón suministraba a mediana escala sustancias tanto a consumidores como a otros distribuidores. Los agentes establecieron varios dispositivos de vigilancia y seguimiento durante diferentes días.

Durante los seguimientos, la policía observó que el investigado realizaba numerosos viajes por toda la provincia, principalmente a Alicante, Elche y Santa Pola. En sus desplazamientos, tomaba muchas medidas de seguridad para intentar dificultar la labor policial y se citaba con otras personas para realizar las transacciones de droga desde el interior de su vehículo.

Un arsenal de droga y armas en el domicilio

En la inspección del coche, los agentes localizaron la ‘caleta’, un compartimento oculto donde se encontraron tres paquetes con un peso total de 3,58 kilogramos de cocaína. Posteriormente, en el registro de su domicilio, se intervinieron cerca de seis kilogramos de hachís, 1,85 gramos de cocaína rosa (Tusi), un revólver con abundante munición y 5.620 euros en efectivo.

Además, en la vivienda se encontraron básculas de precisión, diversos enseres y precursores para el tratamiento de la droga. La operación se saldó también con la intervención de dos vehículos de alta gama y un tercer coche que el detenido utilizaba para sus desplazamientos.