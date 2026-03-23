Lugo estrenará en mayo la ansiada conexión con Madrid a primera hora con el nuevo Alvia

La modificación de frecuencias fue presentada este lunes en el Ayuntamiento de Lugo, con la presencia del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia

Renfe ha anunciado la modificación del horario del Alvia Lugo–Madrid a partir del próximo 20 de mayo. El tren, que actualmente sale a las 11:15 horas, adelantará su partida a las 5:18 horas, un cambio que en la práctica supone una nueva oferta a primera hora de la mañana para “mejorar la conexión entre Galicia, Castilla y León y Madrid”.

Una reivindicación histórica de Lugo

El cambio de frecuencias ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento de Lugo por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, junto al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández.

Cedida Pedro Blanco, Miguel Fernández y Álvarez Heredia

Blanco ha valorado la "sensibilidad y el compromiso del ministro de Transportes" y ha destacado que, aunque "no siempre es fácil ajustar los servicios ferroviarios, en esta ocasión se adopta una decisión que atiende a la realidad del territorio y a las demandas de la ciudadanía lucense".

Para el delegado, se atiende a "una reivindicación justa de la ciudad".

Se adopta una decisión que atiende a la realidad del territorio y a las demandas de la ciudadanía lucense" Pedro Blanco Delegado del Gobierno en Galicia

Cedida El presidente de Renfe se reunió en el Ayuntamiento de Lugo con el alcalde, Miguel Fernández

Nuevos horarios del Alvia Lugo-Madrid

El servicio desde Lugo mantendrá sus paradas habituales, pero con nuevos horarios. Saldrá de Sarria a las 5:44 horas, de Monforte de Lemos a las 6:10, de Ourense a las 6:52 y de A Gudiña a las 7:44 horas. Ya en Castilla y León, parará en Sanabria AV a las 8:04, Zamora a las 8:39 y Medina del Campo a las 9:13, con llegada a Madrid-Chamartín prevista a las 10:13 horas.

Según Renfe, "este ajuste horario permitirá una mejor movilidad de primera hora de la mañana, permitiendo a los lucenses viajar a Madrid en horario de mañana y regresar en el mismo día". Además, la operadora subraya que esta medida refuerza "la conexión territorial y maximiza la eficiencia operativa del servicio Galicia-Castilla y León-Madrid", además de ofrecer una nueva opción a estaciones intermedias.

Reorganización de otros servicios en Galicia

Para optimizar la oferta de alta velocidad, Renfe también ha reorganizado otros servicios. El AVE de primera hora que sale de Vigo adelantará su salida diez minutos, a las 5:50 horas, y tendrá parada en Santiago de Compostela. Por su parte, el Avlo con salida de Chamartín a las 8:25 horas se adelantará a las 6:55 horas en dirección a A Coruña, lo que permitirá llegar antes a Zamora, Sanabria AV o A Gudiña.

Finalmente, la operadora ha informado de dos modificaciones más en los trenes de regreso a Galicia. El AVE Madrid-Vigo de las 7:14 horas pasará a salir a las 8:25 horas, mientras que el tren de la tarde AVE Madrid-Vigo de las 16:05 horas saldrá a las 15:32 horas y parará en Santiago de Compostela a las 18:47 horas.