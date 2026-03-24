Buscar piso en Alicante es hoy una carrera entre familias

El mercado del alquiler en España ha sufrido una transformación radical en los últimos cinco años. Según un estudio publicado por idealista, la oferta de viviendas disponibles se ha desplomado un 61% desde marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Esta drástica reducción del stock ha provocado que los precios se disparen un 40% de media a nivel nacional y que la competencia entre familias por encontrar un hogar se haya multiplicado por cinco.

En este escenario, Alicante emerge como una de las ciudades más tensionadas. La capital alicantina ha registrado un incremento de precios del 73% en el último lustro, el segundo más alto de España solo por detrás de Valencia. Paralelamente, la oferta de inmuebles en la ciudad ha caído un 54%, agravando la dificultad para acceder a una vivienda.

La pandemia y el confinamiento de 2020 generaron un efecto paradójico en el sector. El parón de la actividad provocó un embalsamiento de la oferta, especialmente en los mercados más dinámicos. Esta acumulación de stock empujó los precios a la baja y animó a muchas familias a mudarse. Sin embargo, cinco años después, al finalizar muchos de esos contratos, la realidad es completamente opuesta.

Las mayores caídas de la oferta se han concentrado en las grandes capitales. Barcelona lidera el desplome con una reducción del 90% de sus viviendas en alquiler en cinco años. Le siguen de cerca ciudades como Granada (-76%), Palma (-75%), Madrid (-73%), San Sebastián (-72%) y Alicante (-54%). En el lado contrario, solo siete capitales han visto aumentar su stock, destacando los casos de Cuenca (+113%) y Ceuta (+67%).

La escasez de pisos ha disparado la competencia entre los inquilinos. El caso más extremo es Lleida, donde se ha multiplicado por 11. Otros aumentos significativos se han dado en Palma (1.041%), Burgos (976%), Barcelona (917%) y Granada (917%). En Madrid, la competencia ha crecido un 558% en este periodo, mientras que ninguna capital ha registrado un descenso en el número de interesados por vivienda.

Este desajuste entre oferta y demanda ha tenido un impacto directo en los precios. Las familias que buscan alquilar hoy se enfrentan a rentas mucho más altas que en 2020. Valencia (82%), Alicante (73%) y Segovia (71%) encabezan la lista de los mayores incrementos. También son relevantes las subidas en Málaga (62%), Madrid (54%) y Barcelona (63%), mientras que Bilbao, San Sebastián y Melilla son las ciudades donde los precios han crecido de forma más moderada.