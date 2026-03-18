¿No sabes hacia dónde orientar tu futuro? Quizás puedas encontrar respuesta estos días en Lugo

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participó junto al gerente del Pazo de Feiras, Rubén López, en la inauguración de la feria

Es una decisión difícil. Para que los jóvenes tengan más probabilidades de acertar a la hora de enfocar su futuro, primero en ámbito académico y años después en el campo laboral, deben tener en su mano toda la información posible. Conocer las alternativas que ofrece la oferta educativa y disponer del asesoramiento adecuado para elegir un camino que se adapte a sus preferencias y capacidades. Precisamente con ese objetivo nació la Feira de Educación Formación e Emprego de Lugo, que acaba de abrir sus puertas en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, fue el encargado de inaugurar este martes la III edición de la Feria de Educación, Formación e Emprego de Lugo, que espera recibir a más de 8.000 visitantes.

Román Rodríguez ha destacado que la feria es una "una gran oportunidad para orientar a los jóvenes en la elección de su futuro". En ese sentido, el conselleiro ha subrayado la importancia de ofrecer "una orientación profesional integral para que los jóvenes y las familias tomen decisiones en una etapa crucial de sus vidas".

Es una gran oportunidad para orientar a la juventud en la elección de su futuro" Román Rodríguez Conselleiro de Educación

Un escaparate con 42 expositores

Para facilitar esta decisión, el evento reúne 42 expositores que ofrecen información detallada sobre las distintas alternativas formativas que existen en Galicia. La Consellería cuenta con un espacio propio para presentar la oferta de FP. Además, 23 centros de enseñanza de la provincia muestran sus ciclos formativos e iniciativas. En ese grupo se incluye la Escola Oficial de Idiomas de Lugo, el Conservatorio Profesional de Danza, el Conservatorio Profesional de Música y la Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón.

Xunta Autoridades que participaron en la inauguración de esta edición de la feria

Amplia representación institucional y social

La feria cuenta también con la participación de las tres universidades públicas gallegas, la UNED de Lugo y otras entidades como la Policía Local y la Guardia Civil. Además, están presentes los Polos de Emprendemento de la Consellería de Emprego y un expositor del Carné Xove, que permite su expedición inmediata.

Talento e innovación en 16 eventos

El conselleiro ha recordado que esta cita se enmarca en el programa Galicia Educa, impulsado por la Xunta de Galicia, que incluye 16 eventos este año en toda la Comunidad. Estas ferias, según Román Rodríguez, "funcionan como un escaparate del talento y de la capacidad innovadora de los centros, al reunir en un mismo espacio proyectos pedagógicos, iniciativas tecnológicas y experiencias creativas impulsadas por el alumnado".

Estas ferias funcionan como un escaparate del talento y la capacidad innovadora de los centros" Román Rodríguez Conselleiro de Educación

La feria permanecerá abierta este 18 de marzo.