El Grupo Mimara abre su nueva residencia en El Viso

El Grupo Mimara ha abierto hoy su última residencia (con ésta suma 41 en toda España) en El Viso, localidad de la comarca cordobesa de Los Pedroches, donde ya funciona el centro de Mimara Belalcázar. Se trata de la quinta residencia del Grupo Mimara en Andalucía, junto a las de Burguillos, Tomares, Huévar del Aljarafe, -las tres en la provincia de Sevilla- y la citada de Belalcázar en Córdoba.

“Queremos agradecer al Ayuntamiento de El Viso y al alcalde, Juan Díaz, la estrecha colaboración que ha permitido culminar la apuesta estratégica de nuestro grupo para ofrecer a las familias una atención personalizada y de máxima calidad en estas comarcas, siempre desde la filosofía de facilitar los cuidados más avanzados del sector”, ha destacado Miguel Márquez, fundador y CEO del Grupo Mimara

“Queremos agradecer al Ayuntamiento de El Viso y al alcalde, Juan Díaz, la estrecha colaboración que ha permitido culminar la apuesta estratégica de nuestro grupo para ofrecer a las familias una atención personalizada y de máxima calidad en estas comarcas, siempre desde la filosofía de facilitar los cuidados más avanzados del sector”, Miguel Márquez, fundador y CEO del Grupo Mimara

El inmueble donde se ubica Mimara El Viso, en la Avenida Infanta Leonor, es de titularidad municipal. El Ayuntamiento de El Viso ha licitado la gestión, -adjudicada a Mimara-, durante 20 años. Las instalaciones ya existían, pero no estaban en uso y han requerido un complejo proceso de adaptación para acoger un máximo de 32 plazas (14 habitaciones dobles y cuatro individuales), todas ellas acreditadas.

Mimara El Viso será atendido por una plantilla inicial de 18 trabajadores (dirección, enfermería, mantenimiento o fisioterapia, entre otras áreas). Con esta apertura, el grupo liderado por Miguel Márquez consolida su apuesta en la Comunidad andaluza, donde ya supera las 200 camas de las aproximadamente 2.500 que ofrece en toda España.

El próximo mes de mayo está prevista la inauguración de Mimara Camas (Sevilla), con otras 180 plazas.

Próximo mes de mayo está prevista inauguración Mimara Camas (Sevilla) Miguel Márquez, fundador y CEO del Grupo Mimara

Durante este ejercicio está prevista la apertura de nuevas residencias de la red Mimara en Zaragoza, Palma de Mallorca, Salamanca, Sevilla y Tarragona, además de una nueva lavandería central en Cáceres y otra en Zaragoza. Grupo Mimara, que cumple 25 años en este 2026, gestiona actualmente más de 40 centros con una facturación que en este ejercicio superará los 50 millones de euros y un equipo de más de 1.500 profesionales repartidos por Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.