Pepe Paz, ingeniero agrícola de Ourense: "Lo que ardió este verano no está en los escritos y solucionarlo es una barbaridad"
El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense manifiesta que tras los voraces fuegos "los montes nunca serán lo que eran"
Ourense - Publicado el
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“Lo que ardió este verano pasado no está en los escritos y solucionarlo es una barbaridad”. Así se pronunciaba el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense, Pepe Paz, ante la difícil regeneración de los montes tras los fuegos más devastadores de la historia de Galicia. Siete meses después se ven pocos brotes verdes en los montes y, en algunos, como los de San Vicente de Leira -zona cero del incendio de Larouco- solo se ve devastación y un panorama negro.
ecosistema nuevo
Pepe Paz manifestó que, ante los voraces incendios de este verano, los montes “nunca serán lo que eran” ya que a partir de ahora se creará un “ecosistema nuevo con especies más resistentes al calor”.
El experto agrícola destacó en una entrevista en los estudios de COPE Ourense que “los montes gallegos se regeneran mejor que otros del panorama nacional” pero “fue una barbaridad lo que ardió” por lo que esa imagen de la Galicia verde no se recuperará hasta que pasen dos años.
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