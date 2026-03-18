La Virgen de la Coronada regresa al Colegio San José 130 años después

El Colegio San José de Villafranca de los Barros (Badajoz) se prepara para vivir un momento histórico. Este jueves, 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José y el 75º Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Coronada, la patrona de la localidad realizará una visita extraordinaria al centro educativo.

Un regreso 130 años después

Este encuentro recupera un vínculo que se remonta a los orígenes de la institución. La única visita de la patrona de la que se tiene constancia data del 19 de marzo de 1893, año de la fundación del colegio. Por aquel entonces la imagen aún no estaba coronada, por lo que la cita se convierte en un hecho histórico por partida doble: es el regreso tras más de 130 años y la primera vez que la Virgen entra en el recinto jesuita como Patrona Coronada.





Un acto para toda la comunidad

El acto ha sido organizado por la Pastoral del Colegio y la Hermandad de Nuestra Señora de la Coronada. La Virgen será portada en andas por tres relevos que representan a toda la comunidad educativa: alumnos, familias (AMPA) y trabajadores del centro, simbolizando así el relevo generacional y la unión de la familia del Colegio San José.

El itinerario interior comenzará a las 17:00h en la cancela principal y recorrerá el espacio hasta el monumento de San José, para dirigirse después a la Capilla del Colegio. Una vez en el altar, se celebrará la liturgia de la Salve, adaptando la tradición de los viernes del colegio a un formato extraordinario.

Uno de los momentos más emotivos será la ofrenda de dibujos realizada por el alumnado de Primaria, que ha trabajado durante la semana el significado de esta visita, uniendo la figura de San José con la de la Virgen.