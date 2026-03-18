La Misericordia recibe la primavera con un baile de máscaras para "cambiar la visión del mundo"

El Centro Cultural La Misericordia acoge este sábado una gala de máscaras de primavera para celebrar la llegada de la nueva estación. El evento, organizado por la escuela de danza Teatro Leda y el Círculo de Bellas Artes, comenzará a las 17:00 horas en el Pati de la Misericordia y busca ofrecer una experiencia lúdica y creativa a través del arte y el baile.

Bajo el lema "Una nueva visión del mundo", la gala propone una reflexión sobre el cambio personal como motor del cambio colectivo. Según explica Leda Eliana, directora de la escuela, la iniciativa se basa en la idea de que "para tener una nueva visión del mundo necesitamos comenzar por tener una nueva visión de nosotros mismos". El evento busca utilizar el arte como una herramienta para reinventar la mirada interior.

El elemento central de la fiesta es la máscara, que simboliza la oportunidad de explorar nuevas facetas. "Máscara significa dejarnos sorprender por la magia y el juego creativo que va a suceder ahí", comenta Eliana. La intención es que los asistentes se animen "a jugar y a volver a sentir y disfrutar la vida desde un nuevo lugar".

Máscara significa dejarnos sorprender por la magia y el juego creativo que va a suceder ahí" Leda Eliana

Inscripciones y vestimenta

La asistencia al evento requiere una inscripción previa, que puede realizarse hasta el viernes a través del correo electrónico `teatroleda@gmail.com`. Las máscaras son un requisito imprescindible y se realizan por encargo hasta el jueves. "Son todas personalizadas, cada persona elige su diseño", detalla la organizadora, y se adornan con flores y hojas naturales.

El código de vestimenta sugerido es ropa "elegante pero cómoda", con toques de color que evoquen la primavera. La idea es que la gente "se sienta guapa, pero que estemos cómodos, porque vamos a movernos", concluye Eliana, ya que el objetivo principal es disfrutar, bailar y socializar.