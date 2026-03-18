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Vecinos de varios municipios de Ciudad Real notan un temblor tras un seísmo en el mar de Alborán

El seísmo de magnitud 4,4, con epicentro a 92 kilómetros de profundidad, ha provocado muchas llamadas al 112 pero no ha causado daños

Vecinos de varios municipios de Ciudad Real notan un temblor tras un seísmo en el mar de Alborán SEVILLA/CIUDAD REAL, 18 (EUROPA PRESS) El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 y con epicentro en el mar de Alborán que se ha dejado sentir en la madrugada de este miércoles 18 de marzo en municipios de cinco provincias andaluzas, en Ceuta y Ciudad Real sin que haya constancia de daños. Según informa el IGN en su página web, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 00.24 horas a 92 kilómetros de profundidad y el teléfono 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recibido más de una treintena de llamadas de municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga sin que haya constancia de daños. En concreto, el seísmo se ha sentido con intensidad III-IV en Torremolinos, Mijas y Ojén en la provincia de Málaga; Almadén de la Plata y Aznalcóllar en la provincia de Sevilla y en Córdoba y Los Pedroches en la provincia de Córdoba. También ha alcanzado intensidad III en Alcalá del Río y Constantina en Sevilla; en Málaga, Vélez-Málaga y Torremolinos en la provincia de Málaga; en Motril en la provincia de Granada; y en Villanueva de Córdoba y Villarrubia en la provincia de Córdoba. Con menor intensidad ha sido sentido además en más de medio centenar de localidades andaluzas de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, además de en Ceuta y la provincia de Ciudad Real.ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SOCIEDADINSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán

José Manuel F. Almazán

Ciudad Real - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán durante la madrugada de este miércoles, 18 de marzo. El seísmo, que se ha producido a las 00:24 horas a una profundidad de 92 kilómetros, se ha sentido en municipios de cinco provincias andaluzas, así como en Ceuta y Ciudad Real. Según los datos oficiales, alcanzó grado II en varios municipios, entre ellos la capital, Ciudad Real, así como Puertollano, Almagro Porzuna y Fuencaliente. Por ejemplo, la Policía Local de Ciudad Real recibió numerosas llamadas en este sentido. Este nivel II corresponde a una percepción ligera, generalmente apreciable por personas en reposo y sin causar daños materiales. 

A pesar de la amplitud del área afectada, no hay constancia de daños personales ni materiales. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha informado de que ha recibido más de una treintena de llamadas de particulares alertando del temblor desde distintas localidades de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga.

El seísmo ha alcanzado una intensidad III-IV en localidades como Torremolinos, Mijas y Ojén (Málaga), Almadén de la Plata y Aznalcóllar (Sevilla), y en Córdoba capital y Los Pedroches. Con intensidad III se ha percibido en otros puntos como Alcalá del Río (Sevilla), Málaga capital, Vélez-Málaga o Motril (Granada), entre otros.

Además, el temblor ha sido sentido con menor intensidad en más de medio centenar de localidades de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, extendiendo su alcance hasta Ceuta y la provincia de Ciudad Real.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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