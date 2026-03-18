Vecinos de varios municipios de Ciudad Real notan un temblor tras un seísmo en el mar de Alborán

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán durante la madrugada de este miércoles, 18 de marzo. El seísmo, que se ha producido a las 00:24 horas a una profundidad de 92 kilómetros, se ha sentido en municipios de cinco provincias andaluzas, así como en Ceuta y Ciudad Real. Según los datos oficiales, alcanzó grado II en varios municipios, entre ellos la capital, Ciudad Real, así como Puertollano, Almagro Porzuna y Fuencaliente. Por ejemplo, la Policía Local de Ciudad Real recibió numerosas llamadas en este sentido. Este nivel II corresponde a una percepción ligera, generalmente apreciable por personas en reposo y sin causar daños materiales.

A pesar de la amplitud del área afectada, no hay constancia de daños personales ni materiales. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha informado de que ha recibido más de una treintena de llamadas de particulares alertando del temblor desde distintas localidades de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga.

El seísmo ha alcanzado una intensidad III-IV en localidades como Torremolinos, Mijas y Ojén (Málaga), Almadén de la Plata y Aznalcóllar (Sevilla), y en Córdoba capital y Los Pedroches. Con intensidad III se ha percibido en otros puntos como Alcalá del Río (Sevilla), Málaga capital, Vélez-Málaga o Motril (Granada), entre otros.

Además, el temblor ha sido sentido con menor intensidad en más de medio centenar de localidades de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, extendiendo su alcance hasta Ceuta y la provincia de Ciudad Real.