Perales del Alfambra resucita: la fórmula del pueblo de Teruel que revierte la despoblación

El Gobierno de Aragón premia este jueves las buenas prácticas en la lucha contra la despoblación, y en esta segunda edición de los galardones solo hay un representante de la provincia de Teruel: Perales del Alfambra. Este municipio, nominado en la categoría de entidades locales, se ha convertido en un caso de éxito gracias a su notable crecimiento demográfico y a la llegada de nuevas oportunidades, como explicó su alcalde, Pedro Polo, en el programa 'Herrera en COPE en Teruel'.

El alcalde ha confesado sentir "orgullo, pero antes que orgullo, casi sorpresa". Para un pueblo "muy austero, muy humilde", tradicionalmente agrícola y ganadero, la nominación ha supuesto toda una revolución. "Que te pongan ahí en el foco de una especie de Oscars de la despoblación, pues la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos y emocionados", ha señalado Polo.

Que te pongan en el foco de una especie de Oscars de la despoblación" Pedro Polo Alcalde de Perales del Alfambra

Un crecimiento demográfico sin precedentes

Las cifras hablan por sí solas. En los últimos cinco años, Perales de la Alfambra ha pasado de tener unos 230 habitantes a alcanzar los 323 actuales. El aumento es tan constante que el alcalde ha afirmado que el censo "hay que casi que mirarlo día a día, porque está subiendo mucho". Este crecimiento está directamente relacionado con la disponibilidad de vivienda, que se ocupa rápidamente en cuanto queda libre.

Ayuntamiento de Perales del Alfambra Campo de fútbol de Perales del Alfambra

Las claves: empleo y vivienda

El origen de este resurgir se encuentra en dos grandes proyectos tractores que han diversificado la economía local. Por un lado, la empresa Oviaragón, que elabora el premiado queso Granja de Perales; y por otro, Huevos Guillén, uno de los mayores productores de huevos de España, que genera 70 empleos directos en el municipio. El reto, según el alcalde, es que esos trabajadores se queden a vivir en el pueblo.

Para conseguirlo, el ayuntamiento ha lanzado una ambiciosa política de vivienda. Además de ofrecer alquileres a precios muy bajos, con pisos grandes por 200 o 250 euros, ha licitado parcelas a un precio casi simbólico. Por 3.000 euros, una familia puede adquirir un terreno de 150 metros cuadrados para construir su propia casa, una iniciativa que busca consolidar la industria y fijar población.

PSOE Teruel Pedro Polo, alcalde de Perales del Alfambra, como portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Teruel

Una cabecera de servicios para la comarca

Perales cuenta con una amplia gama de servicios que lo hacen atractivo. Desde lujos como una piscina climatizada o un campo de fútbol de césped natural, hasta servicios básicos como supermercado, consultorio médico, escuela infantil con 30 niños y un polígono industrial. Próximamente, inaugurará una biblioteca con sala de audiovisuales, un "minicine de Perales" como lo llama su alcalde.

Cuando necesitas algo, si quieres, lo tienes en el pueblo" Pedro Polo Alcalde de Perales del Alfambra

La oferta se completa con fisioterapeuta, podólogo, peluquero, carpintero o tienda de muebles. "Cuando necesitas algo, si quieres, lo tienes en el pueblo", ha sentenciado el alcalde. Esta concentración de servicios está convirtiendo a Perales en una cabecera para la comarca, atrayendo a vecinos de otros pueblos para usar su supermercado o su escuela de fútbol.

Con la vista puesta en la gala de premios, el alcalde se ha mostrado optimista y con ganas de defender la bandera de Teruel. "Hay que ir a ganar, como sea", ha declarado con entusiasmo, haciendo un llamamiento final: "vamos a empujar todos un poquito, a ver si ganamos".