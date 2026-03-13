Lugo es el área sanitaria gallega donde menos se espera para una operación

Ramón Ares destacó que los pacientes de Lugo son los que menos esperan para una intervención quirúrgica en Galicia

Los pacientes del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos son los que menos esperan de Galicia para ser operados. A pesar del impacto de la huelga médica del año pasado, que elevó la espera media a 55,7 días frente a los 47,5 de 2024, el área se consolida como la más ágil del sistema sanitario público gallego en el acceso a cirugía, según los datos de actividad asistencial de 2025 presentados por el gerente, Ramón Ares Rico.

Cifras de actividad quirúrgica

Durante el año pasado, los quirófanos de los tres hospitales del Sergas en la provincia llevaron a cabo cerca de 28.000 intervenciones. El Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) registró casi 17.000, de las cuales 13.549 fueron programadas y 3.443 urgentes. De las cirugías programadas, más de 8.200 fueron de carácter ambulatorio, lo que permite una atención más cómoda para el paciente y optimiza la capacidad del centro.

Por centros, la espera media en el HULA se situó en 58,6 días. Sin embargo, en los hospitales comarcales el tiempo es inferior: en el Hospital Público da Mariña los pacientes esperan una media de 45,5 días, reduciendo la cifra del año anterior, mientras que en el Hospital Público de Monforte el acceso al quirófano se produce en 43,5 días. Ambos centros se sitúan entre los de menor demora de Galicia.

Sergas Presentación de los datos de actividad asistencial en el HULA

La atención a los casos más graves

La atención a los pacientes en prioridad 1, cuyas patologías son tiempo-dependientes, sigue siendo un objetivo primordial. En estos casos, la espera media en el área se mantuvo estable en 20,1 días, cumpliendo el objetivo del Sergas de atenderlos en menos de 30 días. En el Hospital de Monforte, este tiempo se reduce a tan solo 2,3 días, uno de los más bajos del sistema sanitario gallego.

El gerente del área, Ramón Ares, ha reafirmado este compromiso al señalar que "se seguirá trabajando con el compromiso de priorizar la atención según la clínica del paciente, garantizando así una espera mínima y una respuesta rápida a las patologías más graves". Para ello, se mantienen activos programas como las vías rápidas, que atendieron a 3.140 pacientes con sospecha de cáncer, un 28% más que en 2024.

Atención Primaria y consultas externas

En cuanto a las consultas externas, la espera media para una primera cita con el especialista se situó en 83,9 días, un ligero aumento condicionado también por los paros. Aun así, la actividad creció hasta superar las 600.000 consultas en el conjunto de los hospitales. Por su parte, la Atención Primaria se mantiene como pilar fundamental, con casi cuatro millones de actos asistenciales en 2025.

Sergas Fernando Lamelo es el director asistencial del área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte

Los datos reflejan que cada lucense acudió una media de 12 veces al año a su centro de salud. Además, los Puntos de Atención Continuada (PAC) atendieron más de 231.000 urgencias, de las que más del 90% se resolvieron en este nivel asistencial, lo que demuestra su elevada capacidad resolutiva sin necesidad de derivación hospitalaria.