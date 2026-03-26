El Supremo devuelve a un juzgado de Estepa el caso de un "yihadista" al que se halló durmiendo en un cuartel de La Roda

Un agente de la Guardia Civil ha encontrado a un hombre con ropa paramilitar durmiendo en el interior del cuartel de La Roda de Andalucía (Sevilla) el pasado 17 de junio de 2025. Los hechos, revelados en una sentencia del Tribunal Supremo publicada por el BOE, han identificado al individuo como una persona inestable con posibles vínculos con el radicalismo yihadista.

Una disputa vecinal como coartada

El hallazgo se produjo a las seis de la mañana, cuando un agente que salía de su domicilio lo encontró "tumbado en el rellano de las escaleras". Tras ser despertado, el hombre declaró que "buscó refugio en el cuartel de la Guardia Civil" después de una disputa con un vecino la noche anterior, para lo cual "saltó el muro de la instalación".

Sobre el investigado pesa un presunto delito de atentado contra los medios o recursos de la seguridad o defensa nacional. Además, cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos de hurto, amenazas, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad, así como infracciones por portar armas blancas.

Análisis de sus redes y móvil

La investigación ha incluido un análisis de sus redes sociales, del que se desprendió que el investigado publicaba imágenes con vestimenta paramilitar y simbología islámica. En las fotos, posaba realizando el gesto del Tawhid, que simboliza la creencia monoteísta del Islam al levantar el dedo índice.

Una persona inestable mentalmente pero que, a priori, no parece suponer un grave riesgo para la seguridad nacional"

Debido a los "indicios de un potencial riesgo para la seguridad nacional", se solicitó permiso para analizar su teléfono móvil. El informe pericial posterior ha concluido que se trata de "una persona inestable mentalmente pero que, a priori, no parece suponer un grave riesgo para la seguridad nacional".

Por el momento, será el Tribunal de Instancia de Estepa (Sevilla) el órgano competente que continuará con el conocimiento de la causa para determinar las responsabilidades penales del investigado.