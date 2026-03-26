La Universidad de León se abre al futuro: medicina, inteligencia artificial y una visión global para sus estudiantes

La Universidad de León (ULE) se distingue por una oferta académica completa y diversa, conectada con la realidad y las necesidades del mercado. En una entrevista en el programa 'Mediodía en COPE León', el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez, ha desgranado las claves de un modelo formativo que busca preparar a los estudiantes para los retos presentes y futuros, combinando una base académica sólida con un fuerte componente práctico y una visión global.

Una oferta académica estratégica

La ULE cuenta con 13 escuelas y facultades en los campus de León y Ponferrada, abarcando áreas como ingenierías, ciencias de la salud, humanidades o educación. Benítez destaca que no solo se ofrece cantidad, sino titulaciones con alta demanda como "ingeniería aeroespacial, biotecnología, veterinaria o ingeniería de datos e inteligencia artificial". Esto, según el vicerrector, "demuestra que la Universidad de León está sabiendo responder a áreas estratégicas y con mucho futuro".

A esta oferta se suma este curso el esperado grado en Medicina, un hito "largamente esperado, muy estratégico y con un valor académico, social e institucional". Se espera que su llegada tenga un impacto "muy positivo", fortaleciendo el área de Ciencias de la Salud y creando sinergias con titulaciones consolidadas como Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología o Veterinaria. Para Benítez, es "una muy buena noticia para la universidad, para el estudiantado y para el conjunto del territorio".

Hoy una universidad debe ayudar a formar personas preparadas para un entorno muy cambiante" José Alberto Benítez Vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global

Preparación para las profesiones del futuro

La preparación para el mercado laboral se basa en tres pilares: "una muy buena base académica, el contacto con la realidad profesional y la formación en competencias". La ULE cuenta con más de 1000 convenios con empresas para la realización de prácticas, permitiendo al estudiante "aprender a cómo adaptarse, trabajar en equipo y resolver problemas que son reales".

El vicerrector ha subrayado que la misión de la universidad va más allá de la transmisión de conocimiento. "Hoy una universidad no solo debe transmitir conocimiento en las clases, que eso es lo básico, sino que también debe ayudar a formar personas preparadas para un entorno que es muy cambiante, y esa es precisamente una de nuestras prioridades", ha afirmado.

La apuesta por la inteligencia artificial

Las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial (IA) ocupan un "lugar central" en la estrategia de la ULE. Como prueba, Benítez señala que la institución fue la primera de Castilla y León en implantar el Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial hace cuatro años, una titulación con una demanda que supera con creces las plazas ofertadas. "Esto demuestra que estamos alineados con una necesidad real de presente y del futuro", ha comentado.

El reto de la universidad es doble: "formar en tecnología y formar también en un uso responsable, ético y crítico de esta tecnología". La clave, según Benítez, está en incorporar estas herramientas a nivel docente, formativo y de investigación en todas las áreas, desde la salud y la empresa hasta la gestión pública.

En un mundo global, una universidad buena tiene que estar abierta al mundo" José Alberto Benítez Vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global

Finalmente, la internacionalización es una "prioridad" que enriquece la formación del alumnado. A través de programas como Erasmus+ o Amicus (para destinos fuera de Europa), los estudiantes "ganan autonomía, desarrollan una mirada mucho más abierta al mundo" y viven experiencias que "les marcan para toda la vida". Esta apertura, concluye Benítez, es fundamental: "En un mundo global, una universidad buena tiene que estar abierta al mundo, y en eso la Universidad de León tiene una vocación muy clara".