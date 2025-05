Jordi Santos, el escritor que encuentra calma en la escritura, ofrecerá una conferencia sobre la ansiedad y su experiencia personal en Conturiz, Lugo

Lugo - Publicado el 07 may 2025, 15:02 - Actualizado 07 may 2025, 15:20

A lo largo de su charla, abordará cómo la escritura se convirtió en una herramienta crucial para lidiar con la ansiedad, una realidad con la que ha convivido durante años. Además, subrayará la importancia de hablar abiertamente sobre este tipo de afecciones, normalizando algo que afecta a muchas personas de manera privada.

Jordi Santos, conocido en el ámbito literario como Jordi Cicely, es un escritor que ha transformado su experiencia personal en una fuente de inspiración para su obra. A lo largo de su carrera, ha enfrentado altos y bajos relacionados con la ansiedad, algo que no solo ha marcado su vida, sino que también ha influido profundamente en su trabajo literario. En una conferencia dirigida a los vecinos de Conturiz, Lugo, el próximo lunes 12 de mayo, Jordi hablará de los aspectos más íntimos de su vida y de cómo la escritura se convirtió en su vía de escape y calmante ante los episodios de ansiedad.

“La ansiedad es una parte de mi vida con la que he aprendido a convivir”, explica Jordi. “No la puedo eliminar por completo, pero la escritura me ha permitido calmarme en los momentos más difíciles. Escribir no me cura, pero sí me tranquiliza. El único momento del día en el que realmente me siento en paz es cuando estoy escribiendo”, apunta el autor durante una conversación mientras paseaba por el patio del instituto donde trabaja.

A los 26 años, Jordi comenzó a experimentar lo que él describe como “una montaña rusa de ansiedad”, un episodio que cambió por completo su perspectiva sobre la vida. A lo largo de los años, ha buscado maneras de lidiar con su trastorno, viajando por varios países, trabajando en Portugal y Londres, pero fue en un momento de reflexión que descubrió que el bolígrafo y el papel se convirtieron en sus mejores aliados. “La escritura me ayudó a sacar lo que llevaba dentro, incluso cosas que me estaban lastimando. Al ponerlas en palabras, empezaron a desaparecer”, recuerda.

“Lo importante es hablar abiertamente sobre lo que nos afecta. Cuando lo verbalizamos, estamos haciendo pedagogía y aprendemos unos de otros. No debemos ocultar nuestras luchas internas como si fueran algo vergonzoso”, comenta Jordi.

La nueva novela de Jordi Cicely

En su conferencia, Jordi Santos no solo hablará de cómo la escritura le ayudó a gestionar su ansiedad, sino que también adelantará detalles sobre su nueva novela, que será publicada después del verano. El escritor asegura que su obra se sumerge en un tema muy común, pero a menudo escondido: los trastornos emocionales que afectan a muchas personas, pero que suelen guardarse en silencio. A través de su trabajo, busca ser didáctico y fomentar una conversación abierta y honesta sobre estos problemas, alentando a las personas a hablar y a buscar ayuda profesional si lo necesitan.