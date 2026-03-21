La información agraria en COPE Lugo: Los ganaderos gallegos se plantan y amenazan con desabastecer el mercado si baja el precio de la leche

La asociación Agromuralla y la Organización de Productores de Leche (OPL) les han recomendado a los ganaderos gallegos que “no firmen" los nuevos contratos de suministro a las empresas transformadoras, a pesar de que la mayoría vencen a finales de este mes. Ambas organizaciones consideran que aún queda “tiempo para negociar y es necesario presionar a la industria láctea para que no baje los precios” en origen.

Advierten, además, de que si las industrias no reconsideran su postura, el sector llevará a cabo “acciones contundentes” que podrían derivar en un “desabastecimiento del mercado”.

Una bajada de hasta 9 céntimos

Ambos colectivos, que agrupan a un millar de productores, explican que la “sorpresa” llegó esta semana cuando "Leche Río, Lactalis o Naturleite concretaron una bajada de entre 7 y 9 céntimos por litro".

Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, ha confirmado a COPE Lugo que “estamos hablando de una bajada de precio que se mueve entre 7 y 9 céntimos de euro por litro. En algunos casos más, en otros menos, pero en todo caso son bajadas mucho más acusadas de las que se presumían en un principio”.

Estamos hablando de una bajada de precio que se mueve entre 7 y 9 céntimos de euro por litro" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

Pérdidas de hasta 18 céntimos por litro

Según un comunicado conjunto, si se materializan estas ofertas, los productores se enfrentarían a “unas pérdidas de entre 14 y 18 céntimos por litro”, una cifra que resulta de sumar la bajada del precio de la leche y la subida de costes de producción. Esta situación se agrava, explican, por “el aumento estrepitoso de los precios del gasóleo, luz, fertilizantes y demás insumos y materias primas que necesitan las granjas, a consecuencia de la guerra de Irán”.

Un movimiento “injustificado” de la industria

Desde el sector primario no encuentran justificación a esta medida. José María Álvarez, portavoz de la OPL, ha señalado que las industrias “se están descolgando una bajada de precios” que los ganaderos realmente “no saben a qué viene”.

De hecho, ha recordado que los precios de la leche en España “están acordes con lo que tienen que ser”.

No sabemos por qué han hecho esto, y además todas a la vez y todas aplicando una bajada similar" José María Álvarez Portavoz de OPL

Tanto Agromuralla como la OPL subrayan que la evolución del mercado internacional “no se corresponde con lo que ahora están argumentando las industrias”. Afirman que los precios que se están pagando fuera de España, “tanto por leche líquida como por nata o mantequilla”, han ido en aumento en los últimos dos meses, lo que añade más dudas a la decisión de la industria nacional.