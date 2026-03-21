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Aparece un cadáver irreconocible y totalmente calcinado en un camino de Almadén

La carretera CR-424 está cortada debido al número de patrullas que se encuentran en el lugar para intentar esclarecer lo sucedido

Carretera CR-424 entre Almadén y Almadenejos

Carretera CR-424 entre Almadén y Almadenejos

Agencia EFE

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El cuerpo de un hombre totalmente calcinado e irreconocible ha aparecido a primera hora de la mañana de este sábado en un camino junto al kilómetro 5 de la carretera CR-424 dentro del término municipal de Almadén (Ciudad Real).

Así lo han confirmado a EFE fuentes municipales y de la Policía Local que se encuentran en la zona, quienes han señalado que de momento "se desconocen las circunstancias y la identidad del fallecido" puesto que ha sido en torno a las 10:00 de la mañana cuando se han personado los efectivos de la Guardia Civil en el lugar del siniestro y son los encargados de investigar el suceso.

El camino se encuentra apartado de la carretera principal que une las localidades de Almadén y Almadenejos que, a estas horas, permanece cortada debido al número de patrullas que se encuentran en el lugar para intentar esclarecer lo sucedido.

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