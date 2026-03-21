La Policía Nacional alerta de un repunte de estafas en Galicia por falsas inversiones en criptomonedas

La Policía Nacional ha detectado en las últimas semanas un notable incremento de las estafas relacionadas con falsas inversiones en criptomonedas en Galicia, un fenómeno delictivo que ha provocado cuantiosas pérdidas económicas entre los ciudadanos.

Las autoridades advierten de que los ciberdelincuentes están aprovechando el creciente interés por este tipo de activos, así como el desconocimiento de su funcionamiento, para perpetrar sus fraudes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Galicia, la mayoría de los casos se inician a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, donde los estafadores publicitan servicios de inversión con promesas de alta rentabilidad y seguridad.

En otras ocasiones, son las propias víctimas las que buscan en Internet oportunidades de inversión y terminan cayendo en los denominados "chiringuitos financieros", entidades no autorizadas que ofrecen rendimientos imposibles.

MODUS OPERANDI

El modus operandi de estas organizaciones suele seguir un patrón común: tras un primer contacto, los supuestos asesores financieros solicitan una inversión inicial de entre 100 y 250 euros. A continuación, facilitan a la víctima el acceso a una página web o aplicación fraudulenta donde, mediante datos manipulados y ganancias ficticias, le hacen creer que su capital está creciendo. Bajo esa falsa sensación de éxito, los estafadores animan a la víctima a realizar transferencias cada vez más elevadas.

En realidad, el dinero nunca llega a invertirse. Cuando la persona afectada comienza a sospechar o manifiesta no disponer de más fondos, los delincuentes bloquean su cuenta y cesan toda comunicación.

Desde la Policía Nacional, agentes especializados en fraudes tecnológicos han puesto en marcha varias líneas de investigación para frenar la actividad de estos grupos criminales, que suelen actuar de manera organizada.

Para evitar caer en este tipo de estafas, los expertos recomiendan desconfiar de las promesas de ganancias rápidas y sin riesgo, extremar la precaución ante ofertas inesperadas recibidas por correo electrónico o redes sociales, investigar la reputación de las plataformas de inversión y consultar los listados de entidades no autorizadas que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, advierten de que cualquier presión para invertir con urgencia debe ser interpretada como una señal de alarma.